Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly/

Казахстанская федерация профессионального бокса (КФПБ) официально объявила дату проведения дисциплинарного слушания по делу известного спортсмена Жанибека Алимханулы, сообщает Kazpravda.kz

Время и место проведения в соответствии с установленным порядком будет дополнительно объявлено всем заинтересованным сторонам.

«Федерация подчеркивает, что рассмотрение дела будет проходить в строгом соответствии с действующими регламентами, принципами процессуальной справедливости, презумпцией невиновности и международными антидопинговыми стандартами. Считаем недопустимыми любые спекуляции и публичные выводы до вынесения окончательного решения. Обо всех дальнейших процессуальных шагах будет сообщаться официально», – говорится в публикации президента КФПБ Рахимжана Ерденбекова.

Напомним, процедура вскрытия второго образца допинг-пробы казахстанского боксера Жанибека Алимханулы прошла 9 января 2026 года.