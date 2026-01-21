Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева на заседании Правительства сообщила, что в рамках поручений Главы государства, озвученных на V заседании Национального курултая, будут кардинально пересмотрены вопросы финансирования сфер образования и здравоохранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Она отметила, что в настоящее время в сфере образования в пилотном режиме внедрен новый механизм, предусматривающий цифровой учет частных школ, автоматизацию основных процессов и синхронизацию с системой бюджетирования. В результате 785 частных школ были полностью цифровизированы.

- В целях эффективного и целевого использования бюджетных средств будет введен мораторий на размещение государственного заказа в новых частных школах. Государственное финансирование будет направляться исключительно в те частные школы, где имеется реальная потребность региона. При этом в качестве приоритетов определены отсутствие государственных школ, ликвидация трехсменного обучения, а также строительство новых образовательных объектов взамен аварийных школ, — подчеркнула Аида Балаева.

Вице-премьер добавила, что для привлечения частных инвестиций в сферу образования сохранен механизм компенсации инвестиционных затрат без предоставления государственного заказа. Параллельно Министерство просвещения совместно с заинтересованными государственными органами будет осуществлять постлицензионный контроль частных школ.

В рамках контроля особое внимание будет уделено соблюдению качества образования, обеспеченности педагогическими кадрами и безопасности детей.

Министерство здравоохранения, в соответствии с поручением Президента, переходит к планированию медицинской помощи с опорой на реальные потребности населения, демографические и миграционные данные.

Объемы финансирования будут направляться наиболее эффективным государственным и надежным частным медицинским организациям.

С целью предотвращения двойных оплат и фиктивной отчетности будет внедрен единый цифровой контроль. Данные по двойным платежам будут сопоставляться, а информация из всех источников финансирования интегрироваться. Обратная связь с пациентами будет осуществляться через мобильное приложение.

Одновременно будет усилен контроль качества и ужесточены лицензионные требования. Эти меры направлены на формирование справедливой, прозрачной и эффективной системы финансирования, а также на повышение качества здоровья населения.

Система обязательного социального медицинского страхования передана в ведение Министерства финансов.

В настоящее время, в соответствии с поручением Главы государства, совместно с правоохранительными органами проводится проверка в рамках принципа «Закон и порядок».

Кроме того, утвержден план мероприятий по пересмотру механизмов финансирования частных медицинских и образовательных организаций.