Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2025 году аграрная политика Казахстана заметно изменилась в тоне. Президент Касым-Жомарт Токаев стал говорить об отрасли прямее, чем когда-либо: о том, что вода исчерпывается быстрее, чем обновляется; что зависимость от импортной переработки бьёт по ценам и продовольственной безопасности; что кадровый дефицит подрывает эффективность АПК сильнее, чем нехватка техники. В послании, на заседаниях правительства и международных площадках прозвучал набор четких требований: экономить воду, переходить на современные технологии орошения, стимулировать глубокую переработку, готовить специалистов нового типа и поднимать качество жизни в сельских районах.

Тезисы Президента окончательно формируют новые акценты и стандарты ожидания от МСБ и тем более крупного бизнеса в АПК. При этом часть рынка эти нюансы понимает давно, и уже меняет подходы или создает новые проекты сообразно им. Примером такого предприятия можно назвать холдинг К-Арго, который, как и другие бизнес-структуры, аффилированные с бизнесменом Тимуром Кулибаевым, заботиться не только о повышении компетенций специалистов на разных уровнях, росте эффективности производства и прямой выгоде, соответственно, но и о социальной и инженерной инфраструктуре региона присутствия.

Что говорил Президент и как реагирует бизнес

Наиболее резкий разворот касается воды. В начале года Токаев обозначил экономное использование воды как ключевой фактор устойчивости, а весной потребовал ускорить модернизацию ирригации. В южных регионах эти предупреждения давно перестали быть теоретическими. На полях К-Агро в Шуском районе через Qyzylsha Zher внедрена одна из крупнейших в Казахстане систем точного орошения: 37 круговых машин Valley, спринклерные и дождевальные системы, полный отказ от старых каналов, где до половины воды терялось в пути. На тех же площадях потребление воды уменьшилось более чем в два раза. Управление поливом переведено в автоматизированный режим: датчики почвенной влаги, циклограммы, распределение нагрузки по зонам поля. Эти решения позволяют удерживать урожайность на фоне роста температуры и дефицита осадков.

Следом на очереди (но не по важности) стоит переработка. Токаев неоднократно говорил, что Казахстан должен перестать экспортировать сырье и импортировать готовый продукт втридорога. На рынке сахара эта задача особенно остра. Qyzylsha Zher за последние сезоны увеличила производство сахарной свёклы до уровня, который позволяет региону значительно снижать импортозависимость. Параллельно готовится проект нового сахарного завода в Жамбылской области совместно с институтом «Байтерек». Такой объект замыкает цикл внутри региона: здесь и поле, и завод, и рынок. Это означает перераспределение стоимости, новые рабочие места и уменьшение волатильности поставок. Для отрасли это знаменует переход к той модели, о которой говорит президент: рост не в тоннах сырья, а в объемах переработанного продукта.

Не менее заметен сдвиг в социальной инфраструктуре. На ноябрьском форуме Токаев напомнил, что бизнес должен инвестировать в регионы своего присутствия. В Шу это давно на практике: К-Агро и фонд «Халык» восстановили детские сады, школы, дом культуры: объекты, которые многие годы существовали в режиме минимальной поддержки. Спорт стал отдельной частью программы: район получил новый стадион для кокпара, спортивные комплексы оснащены современным инвентарем. В сельской местности такие объекты ни больше ни меньше формируют социальную среду. Параллельно действуют программы помощи семьям из уязвимых слоев населения, инициативы для школьников.

Проблема кадров в АПК стала ещё одним пунктом президентской повестки. Токаев настаивал: отрасль может стать точкой роста для молодежи, но только если появятся специалисты нового профиля. В Шуском районе К-Агро делает ставку на локальную подготовку. В колледже №10 открыта лаборатория агротехнологий, студенты учатся работать на тех же системах мониторинга и орошения, что стоят на полях. Учебная программа расширена: введены специальности «агроном» и «агроинженер». Несколько студентов проходят обучение в Конье, где изучают современные методы полива в условиях климата, схожего с казахстанским югом. Для практикующих фермеров работает программа AGRO Ustaz, закрывающая пробелы в технике, агрономии, безопасности и финансовом управлении.

На теме спорта стоит остановиться еще раз, подробнее. Стадион для кокпара, турниры, поддержка спортивных комплексов, все это есть элементы культурной политики, которые при этом работают как механика удержания молодежи и социального вовлечения в аграрном регионе. В сочетании с образовательными проектами и восстановленной инфраструктурой это формирует устойчивую локальную среду.

Зеленая повестка, которую продвигает правительство, в южных областях превращается в экономическую необходимость. Qyzylsha Zher участвует в #GreenAct и внедряет методы снижения нагрузки на почву: точечное внесение удобрений, экологичные схемы защиты растений, мониторинг состояния полей. При стабильном дефиците влаги и рисках эрозии эти практики определяют урожайность и способность компании поддерживать объемы производства.

Совокупность этих шагов показывает совпадение траекторий: государственная политика смещается в сторону более четкий и емких требований, а компании, которые двигаются в этом направлении раньше других, получают структурное преимущество: от устойчивости перед климатическими рисками до управляемости кадрового и ресурсного цикла.