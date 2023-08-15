Новые предельные цены на лекарства утверждены в Казахстане – список

В Казахстане утверждены новые предельные цены на лекарственные средства для розничной и оптовой продажи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.

Фото: Kazpravda.kz

Предельные цены установлены на 6 890 лекарственных средств. Из них в розничном сегменте на 5 706 лекарств цены остались без изменений, на 668 повысились (среднее повышение на 38%) и на 71 снизились (среднее понижение на 19%). В перечне есть 445 новых позиций.

«За превышение установленных предельных цен предприниматели привлекаются к административной ответственности по статье 426.

Узнать предельную цену на интересующий препарат можно через приложение DariKZ (доступно в Google Play Market и AppStore).

Также это мобильное приложение позволяет подать жалобу на аптеку, превысившую предельно допустимую цену на то или иное лекарство.

Для этого нужно найти препарат с предельной ценой в DariKZ, затем нажать на кнопку подачи жалобы, заполнить необходимые поля и нажать «Отправить». Жалоба будет автоматически направлена в территориальный департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля для проверки», – пояснили в ведомстве.

С жалобой можно обратиться и в сам департамент Комитета медфармконтроля либо через портал «электронного правительства», прикрепив чек о покупке лекарства.

Ознакомиться с полным списком установленных предельных цен на лекарственные средства можно здесь.

Документ вступит в силу с 21 августа 2023 года.