Новые технологии кардинально меняют подходы
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Нурдаулет Ильясов, магистрант второго курса Satbayev University
Цифровизация представляет собой процесс перевода различных аспектов человеческой деятельности в цифровой формат. Она охватывает широкий спектр технологий, включая искусственный интеллект, большие данные, облачные вычисления, планирование, контроль и управление. В последние годы этот процесс стал особенно актуален для управления проектами, трансформируя подходы и методологии, используемые в этой области. Цифровизация предоставляет новые инструменты, изменяет взаимодействие участников проекта и открывает возможности для более эффективного управления.