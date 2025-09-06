Фото: AP Photo/Sakchai Lalit

Новым премьер-министром Таиланда стал миллиардер Анутхин Чанвиракун, более известный как «король каннабиса», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Он получил это прозвище за поддержку декриминализации марихуаны, когда политик занимал пост министра здравоохранения Таиланда. До этого в королевстве действовал один из самых суровых в мире законов о наркотиках. За хранение каннабиса грозило тюремное заключение сроком до 15 лет.

Сегодня политик считается одним из самых богатых в стране. Его состояние оценивается более чем в 137 млн долларов.

Как отмечает ТАСС, Анутхин Чанвиракун придерживается консервативных взглядов. В частности, он выступает против смягчения статьи 112 Уголовного кодекса, предусматривающей тюремное заключение до 15 лет за оскорбление членов тайской королевской семьи (Таиланд является конституционной монархией).

Известен как коллекционер буддийских амулетов, среди других увлечений - гастрономия, верховая езда, имеет навыки пилотирования.