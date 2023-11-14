Новый городской маршрут запускается в Алматы

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В Алматы с завтрашнего дня (с 15 ноября) будет запущен новый городской маршрут № 89, который станет курсировать от станции метро "Райымбек батыр" до ЖК "Gate City", расположенного в Илийском районе Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат.

"Транспортное обслуживание на данном маршруте будет вестись автобусами большой вместимостью марки МАЗ-203069 в количестве 13 подвижных единиц с интервалом движения 8 минут", - отметили в акимате.

В городской администрации напомнили, что с начала года было организовано 10 городских и пригородных новых маршрутов и обновлен подвижной состав на 22 маршрутах.