Новый пожарный пост запустили в Павлодарской области

Новое подразделение обеспечит противопожарную защиту посёлка Солнечный и 11 близлежащих сельских округов с населением более 9 тысяч человек. Кроме того, оно будет отвечать за безопасность стратегически важного объекта - Экибастузская ГРЭС-2.

Пожарный пост оснащён учебными классами, бытовыми помещениями и спортивным залом для подготовки сотрудников.

Спасателям переданы новые пожарные автоцистерны и оперативно-спасательные автомобили.

«Укрепление пожарной инфраструктуры – один из ключевых приоритетов ведомства. Строительство новых подразделений и модернизация действующих частей позволяют выстраивать более эффективную систему реагирования, соответствующую современным вызовам», - отметил глава МЧС Чингис Аринов.

В рамках мероприятия сотрудники ДЧС награждены ведомственными наградами за вклад в развитие системы гражданской защиты.