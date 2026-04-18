Новый пожарный пост запустили в Павлодарской области

Он охватит 11 сельских округов региона, передает Kazpravda.kz
Новое подразделение обеспечит противопожарную защиту посёлка Солнечный и 11 близлежащих сельских округов с населением более 9 тысяч человек. Кроме того, оно будет отвечать за безопасность стратегически важного объекта - Экибастузская ГРЭС-2.
Пожарный пост оснащён учебными классами, бытовыми помещениями и спортивным залом для подготовки сотрудников.
Спасателям переданы новые пожарные автоцистерны и оперативно-спасательные автомобили.
В рамках мероприятия сотрудники ДЧС награждены ведомственными наградами за вклад в развитие системы гражданской защиты.