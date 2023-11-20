Новый пригородный маршрут запустили в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Новый маршрут № 9 с 8 автобусами на линии запустили в Турксибском районе Алматы по просьбам жителей. Он курсирует между микрорайоном «Кайрат» и станцией метро «Райымбек». Об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с населением Турксибского района, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

В городской администрации отметили, что до конца года на 7 маршрутах Турксибского района обновят подвижной состав. Модернизация автобусного парка коснется маршрутов № 8, 13, 17, 38, 46, 47, 69 — на линии выйдут 130 новых единиц.

Кроме того, с начала учебного года в Алматы запустили масштабный проект «Школьный автобус». В Турксибском районе участниками стали 4 школы — № 20, 32, 162, 115. Их обслуживают 7 желтых автобусов. Детей, проживающих далеко от школ, привозят на учебу и по окончании уроков — обратно домой.

Программа финансируется из городского бюджета, в следующем году планируется ее расширение на другие школы, добавили в акимате.