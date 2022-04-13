Рост экономики Казахстана в 2022 году замедлится из-за внешних негативных факторов, но останется в положительной зоне, прогнозирует Всемирный банк.

В обновленном прогнозе Всемирного банка относительно развития стран Европы и Цент­ральной Азии отмечается, что последствия экономических проб­лем в России нарушат цепочки поставок и окажут влияние на перспективы роста в Казахстане.

Как ожидается, рост реального ВВП республики замедлится до 1,5–2% в 2022 году с 4% в 2021-м. Аналитики банка также напоминают, что 40% импорта Казахстана приходится на Россию, в связи с чем сбои в торговле из-за санкций, снижение деловой уверенности и повышенная волатильность валюты также снизят перспективы.

Еще один фактор, от которого будет зависеть темп экономического роста республики в текущем году, связан с повреж­дением черноморских причальных устройств Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), на долю которого приходится 80% нефтяного экспорта страны. По оценке ВБ, ремонт оборудования в течение месяца может стоить Казахстану 5–6% нефтяного экспорта.

Вместе с тем более высокие цены на нефть частично компенсируют бюджету снижение экспорта в реальном выражении. К примеру, по данным Нацбанка, на фоне значительного роста нефтяных цен поступления в Нацфонд с начала года составили 1,059 трлн тенге, увеличившись почти в 4 раза по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду.