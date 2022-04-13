Экономика
Новый прогноз по экономике Казахстана дал Всемирный банк

Рост экономики Казахстана в 2022 году замедлится из-за внешних негативных факторов, но останется в положительной зоне, прогнозирует Всемирный банк.

В обновленном прогнозе Всемирного банка относительно развития стран Европы и Цент­ральной Азии отмечается, что последствия экономических проб­лем в России нарушат цепочки поставок и окажут влияние на перспективы роста в Казахстане.

Как ожидается, рост реального ВВП республики замедлится до 1,5–2% в 2022 году с 4% в 2021-м. Аналитики банка также напоминают, что 40% импорта Казахстана приходится на Россию, в связи с чем сбои в торговле из-за санкций, снижение деловой уверенности и повышенная волатильность валюты также снизят перспективы.

Еще один фактор, от которого будет зависеть темп экономического роста республики в текущем году, связан с повреж­дением черноморских причальных устройств Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), на долю которого приходится 80% нефтяного экспорта страны. По оценке ВБ, ремонт оборудования в течение месяца может стоить Казахстану 5–6% нефтяного экспорта.

Вместе с тем более высокие цены на нефть частично компенсируют бюджету снижение экспорта в реальном выражении. К примеру, по данным Нацбанка, на фоне значительного роста нефтяных цен поступления в Нацфонд с начала года составили 1,059 трлн тенге, увеличившись почти в 4 раза по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду.

Среди сильных сторон экономики рес­публики авторы отчета называют значительный объем валютных резервов, растущий потребительский спрос на фоне постковидного восстановления и благоприятную внешнеэкономическую конъюнктуру на производимые Казахстаном товары.

Как ожидается, денежно-кредитная политика будет оставаться жесткой в ответ на такие проинфляционные факторы, как волатильность обменного курса, рост цен на продукты питания и повышение заработных плат. Между тем налогово-бюджетная политика будет и впредь направлена на повышение благосостояния домохозяйств и поддержание делового климата. Меры включают увеличение социальной помощи и компенсацию предприятиям, пострадавшим от январских событий.

В свою очередь Международный валютный фонд (МВФ) опуб­ликовал отчет по результатам визита миссии фонда в Казах­стан. По мнению МВФ, сильная фис­кальная позиция, значительные объемы внешних резервов Казахстана и свое­временные меры в ответ на пандемию сыграли важную роль в абсорбировании внешних шоков и в последующем восстановлении экономической активнос­ти. Это привело к 4-процентному росту реального ВВП в 2021 году и к возвращению допандемической траектории роста экономики.

При этом, по оценке фонда, на фоне текущей геополитической напряженности вторичное влияние санкций в отношении России будет сказываться на экономичес­ком росте Казахстана и усилит инфляционное давление в 2022 году. Данная ситуация наряду с продолжающейся пандемией и обострением социального напряжения вызывает основную неопределенность в отношении экономического развития страны.

Так, МВФ прогнозирует снижение рос­та ВВП Казахстана до 2,3% в 2022 году. В долгосрочной перспективе устойчивый рост экономики потребует большей экономической диверсификации и решительных мер, в том числе связанных с борьбой с изменением климата, подчеркнули эксперты МВФ.

Эта оценка практически идентична официальным ожиданиям Правительства Казахстана, которое недавно снизило прогноз роста экономики страны в текущем году до 2,1% с 3,9%.

МВФ поддерживает приверженность Национального банка политике инфляционного таргетирования и положительно оценивает работу по улучшению транспарентности, повышению независимости денежно-кредитной политики (ДКП) и эффективности коммуникации, а также по развитию аналитического потенциала центрального банка. В частности, МВФ отмечает Стратегию ДКП до 2030 года, основной задачей которой является снижение инфляции до диапазона в 3–4% к 2025 году.

В МВФ подчеркнули, что создание Комитета по ДКП, информирование и разъяснение решений по базовой ставке, публикация данных об объемах валютных операций, а также постоянный двусторонний диалог с МВФ в рамках консультаций и привлечения технической помощи являются основными драйверами указанных положительных изменений.

Заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова, комментируя перспективы развития ситуации на сырьевых рынках, отметила, что ценовая конъюнктура на фоне геополитической нестабильности остается высокой.

«На рынке сырьевых товаров санкционные риски и ограничения обуславливают устойчивость роста цен, учитывая, что РФ является крупным производителем нефти (11%), газа (17%) и ценных металлов (11%). Поэтому, несмотря на то, что нефтяные котировки в начале апреля несколько снизились до уровня 100 долларов США за баррель на фоне опасений из-за локдаунов в КНР и решения США высвободить до 180 млн баррелей нефти за 6 месяцев из стратегических запасов, аналитики считают, что структурный дефицит предложения нефти сохранится, и рост цен на нефть продолжится», – отметила она.

По словам Алии Молдабековой, на фоне ожиданий дальнейшей высокой волатильности и не­определенности на рынках Нацио­нальный банк продолжает оценивать происходящие события и их влияние на Казахстан в режиме онлайн и готов принимать меры для стабилизации ситуации на финансовом рынке республики.

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