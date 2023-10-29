Новый собственник "АТМ" должен будет инвестировать в производство и безопасность труда

Происшествия
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Новый собственник "АрселорМиттал Темиртау" должен будет инвестировать в производство и безопасность труда, сказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на брифинге в субботу, передает Kazpravda.kz

Фото: сайт акимата Карагандинской области

"Первое условие, которое сейчас ставится правительством, государством, - это, конечно, инвестирование в производство как самого стального комбината, так и угольного департамента. Чтобы основные фонды обновляли, в том числе по безопасности", – отметил Булекпаев.

Смена собственника никак не повлияет на обязательства компании, прописанные в коллективном договоре, уточнил он.

"Главой государства (…) даны конкретные поручения об оказании материальной помощи семьям со стороны акимата и компании "АрселорМиттал Темиртау". Хочу заверить, что данные поручения будут исполнены. Все предусмотренные коллективным договором обязательства будут выполнены в полном объёме. Со стороны республиканского бюджета и социального страхования также будут назначаться специальные пособия по утере кормильца", – сказал Булекпаев.

Также он заверил, что смена собственника не отразится на размере заработной платы и социальных обязательствах перед работниками предприятий.

Министр по ЧС Сырым Шарипханов отметил, что поисково-спасательные работы будут идти круглосуточно, пока не обнаружат всех пропавших.

"Будут проводиться работы без остановок, посменно, для этого приложим все усилия. Для оказания помощи родственникам мобилизованы все психологи, медики", – сказал Шарипханов.

Об обстоятельствах аварии рассказал первый заместитель директора карагандинского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» Геннадий Силинский. По его словам, возгорание произошло в лаве 48 К3, за секциями крепи. Сразу же был введён план ликвидации аварии.

Сейчас спасатели обследуют горные выработки для обнаружения 13 шахтёров. Ведётся мониторинг газовой обстановки.

Как сообщалось, вчера на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел взрыв. На момент аварии в шахте находилось 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров. На данный момент известно о 33 погибших. 13 еще не найдены, 20 человек госпитализированы.

Предположительно, в лаве произошел взрыв газометана.

Президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших шахтеров. По поручению главы государства им будет оказана всеобъемлющая помощь.

#АрселорМиттал Темиртау #АО #гибель шахтеров #шахта имени Костенко

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