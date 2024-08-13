Новую породу лошадей представили в области Абай

В селе Жетижар Бескарагайского района был представлен новый заводской тип казахской мугалжарской породы лошадей под названием «Иртыш», сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата области Абай

По информации акимата области Абай, в мероприятии приняли участие ведущие ученые в области сельского хозяйства, эксперты, исследователи, а также руководители крупных крестьянских хозяйств района.

История создания нового типа лошадей началась еще в 1968 году, когда стартовала программа гибридизации казахских лошадей. С тех пор несколько поколений ученых посвятили свои усилия развитию и совершенствованию породы, и теперь их труды увенчались успехом.

В ходе мероприятия была проведена презентация лошадей, которые проходят селекционный отбор, а также состоялась торжественная церемония отбора проб.

Стоит отметить, что это уже второй случай, когда на территории Бескарагайского района был проведен успешный отбор нового типа лошадей. В прошлом году в крестьянском хозяйстве «Мукинов» был произведен и защищен вид казахской лошади под названием «Бескарагай».