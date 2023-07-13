Новый цифровой документ стал доступен в eGov Mobile

В мобильном приложении eGov Mobile стал доступен цифровой «Диплом колледжа» – документ, свидетельствующий о наличии у его владельца среднего специального образования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Egov.kz .

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«Одним из достижений приложения eGov Mobile считается раздел «Цифровые документы». Благодаря данному сервису цифровые документы всегда под рукой. Теперь выпускники колледжей также могут получить цифровой формат документа через приложение eGov Mobile. Ранее для пользователей eGov Mobile был реализован доступ на дипломы высших учебных заведений. Это значительно упрощает процесс получения и предоставления необходимых документов», - прокомментировал председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Для того, чтобы найти цифровой документ, необходимо авторизоваться в приложении, на главной странице кликнуть на «Цифровые документы».

Пользователь может открыть доступ к документу с помощью QR-кода или 6-значного кода, что поможет запрашивающей стороне убедиться в их подлинности.

Цифровой документ - аналог оригинала документа. На данный момент сервис «Цифровые документы» содержит 27 видов документов, в том числе удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт гражданина РК и другие.

Скачать мобильное приложение можно на платформе App Store для пользователей системы iOS, а также в Play Market и App Gallery для пользователей системы Android.

Услуга реализована благодаря совместной работе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Министерства просвещения РК и АО «Национальные информационные технологии», отметили в Egov.