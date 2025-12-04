Реализация поручения Главы государства по созданию в республике цифрового хаба переходит в активную фазу. Каспийские и наземные магистрали создают маршруты для потоков данных, а появление инфраструктурных объектов нового класса делает возможной их обработку внутри страны

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

За последние несколько лет понятие “цифровое развитие” в Казахстане вышло далеко за рамки модернизации государственных сервисов и расширения доступа к интернету. В предвыборной программе Президент РК Касым-Жомарт Токаев поставил перед отраслью стратегическую задачу – создание цифрового хаба, способного объединить транзит данных, облачные сервисы и вычислительные мощности.

Эта цель была формализована в 2023 году в Концепции цифровой трансформации, где Казахстан рассматривается не просто как связующее звено между рынками Европы и Азии, а как территория, обладающая потенциалом для перераспределения и обработки международного трафика. Географическое положение страны превращается в экономический ресурс, особенно на фоне стремительного роста технологий искусственного интеллекта, формирующих глобальный спрос на вычислительные мощности.

В Национальном проекте “Доступный Интернет” определены ключевые направления, которые должны обеспечить инфраструктурную основу будущего хаба. Речь идет о сооружении подводной волоконно-оптической линии связи через Каспий, развитии оптической гипермагистрали “Запад – Восток” и создании современной сети центров обработки данных. В совокупности эти компоненты формируют маршрут, по которому международный трафик сможет не только проходить через территорию Казахстана транзитом, но и оставаться внутри страны, превращаясь в источник добавленной стоимости.

Работы по транскаспийской ВОЛС уже перешли в практическую стадию. Проведены морские изыскания и завершены лабораторные испытания волокон. Проект рассчитан на пропускную способность до 400 Тбит/с, что сопоставимо с параметрами крупнейших мировых проектов. Он должен связать инфраструктуру Казахстана с сетями Азербайджана и далее с рынками Европы, создавая альтернативный маршрут цифрового обмена.

Реализуемая с участием частных инвесторов (включая Freedom Telecom) гипермагистраль “Запад – Восток” продолжит этот канал до Китая. Это решение позволит минимизировать задержки сигнала, повысить устойчивость передачи данных и расширить возможности международной интеграции.

Однако магистральные сети сами по себе не превращают транзит в экономическую модель. Чтобы данные становились товаром, необходима инфраструктура, способная обрабатывать трафик, размещать облачные сервисы и обслуживать искусственный интеллект. Здесь Казахстан столкнулся с парадоксом: в середине 2024 года в стране насчитывалось 66 дата-центров, но подавляющее большинство из них было ориентировано на корпоративные задачи и не соответствовало требованиям новых цифровых сервисов. Дефицит мощностей высокого уровня надежности оставался значительным.

Эта ситуация начала меняться с запуском строительства в Астане коммерческого центра обработки данных Akashi. Его особенности заключаются в двух параметрах: масштаб мощности, достигающий 100 МВт (на 4,2 тыс. стоек), и архитектура, спроектированная по стандарту Tier IV. Такой уровень отказоустойчивости критически важен для работы облачных платформ, высоконагруженных вычислений и ИИ-инфраструктуры. Именно объекты подобного класса являются одним из ключевых условий для выхода на рынок международных технологических операторов. Интерес к проекту уже проявили China Mobile International и Fortinet, что свидетельствует о растущей привлекательности площадки для глобальных игроков.

Постепенно выстраивается картина, в которой магистральные линии создают контуры доставки трафика, а появление инфраструктуры нового уровня делает возможным удержание и капитализацию данных внутри страны. Казахстан перестает рассматриваться исключительно как узел связи между двумя континентами. Он становится территорией, готовой принимать, обрабатывать и экспортировать цифровые мощности.

Таким образом, сочетание государственных мегапроектов и частных инициатив, ориентированных на создание высоконадежной вычислительной инфраструктуры, формирует материальный фундамент реализации поручения Президента. Цифровая архитектура Казахстана постепенно приобретает форму, в которой транзит перестает быть конечной целью. Он становится точкой входа в новую модель экономики, где данные и вычисления – уже не побочный продукт технологий, а самостоятельный фактор роста. В этой логике формирование хаба перестает быть декларацией и превращается в процесс, имеющий осязаемое инфраструктурное воплощение.