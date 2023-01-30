Нурлан Курмалаев назначен вице-министром экологии и природных ресурсов РК

Постановлением Правительства РК Курмалаев Нурлан Саиынович назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Нурлан Курмалаев родился в 1988 году в Алматы. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Университет Оксфорд Брукс. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2010 году менеджером в частной компании.

В разные годы работал в коммерческих компаниях на руководящих должностях.

2015-2017 гг. — заместитель, советник председателя правления АО «Astana Innovations».

2018-2019 гг. — менеджер по цифровизации ЧУ КУ «Самрук Казына».

В 2019-2021 гг. занимал руководящие должности в структуре Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

2021-2022 гг. — заместитель председателя правления АО «Национальные информационные технологии».

С декабря 2022 года по настоящее время занимал должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов.