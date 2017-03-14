Режиссер и продюсер Нуртас Адамбай объявил кастинг среди молодых девушек для съемок в новом фильме-комедии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на страницу актера в Facebook.
"Для новой комедии объявляется кастинг. Требуются девушки в возрасте 18–25 лет. Актерский опыт желателен. Скидывайте фото и инфо (возраст, актерский опыт) на kasting.nurpro@mail.ru (мы знаем что правильно Casting, просто так получилось)", – написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).
Напомним, в декабре 2016 года Адамбай пообещал дать роль участнице юбилейного конкурса "Мисс Казахстан-2016", представительнице столицы – "Мисс Астана" Ельназ Нурсеитовой: "Короче, приглашу мисс Астаны – девушку по имени Ельназ Нурсеитова в наш следующий фильм. Карапайым казактын кызы. Главную роль не обещаю, но что-нибудь подберем".
Республиканский конкурс "Мисс Казахстан-2016" прошел 10 декабря в Астане. Победительницей стала участница из Кызылорды – 18-летняя Гульбану Азимханова. Первой вице-мисс стала "Мисс Астана" Ельназ Нурсеитова, второй вице-мисс названа "Мисс Кокшетау" Жанар Найманбаева, а третьей вице-мисс – "Мисс Усть-Каменогорск" Анастасия Усольцева.