«Я сделал расширение для Chrome, чтобы улучшить свою концентрацию. 4 000 человек попробовали его за 24 часа. Мне 16, и я один», – восемь месяцев назад павлодарский школьник Игорь Мартынюк написал это в гигантской социальной платформе Reddit, где пользователи делятся контентом, обсуждают его и голосуют за лучшие посты. Было это в августе 2025 года, когда парень участвовал в летнем интенсиве для школьников nFactorial Incubator на базе Satbayev University. Получить приглашение в этот IT-лагерь уже было удачей (впрочем, заслуженной), ведь здесь собрались сильнейшие юные разработчики Казахстана. Задача перед ними стояла серьезная – не просто разработать продукт, но и привлечь 10 тыс. реальных пользователей. Игорь работал над тем, что было отчаянно нужно ему самому – над инструментом, который поможет сосредоточиться. Идея выстрелила.

Так началась история стартапа TabAI: ИИ-менеджер задач не просто привлек реальных пользователей, но и позволил Игорю занять первое место в nFactorial Incubator и получить первые «ангельские» инвестиции. Бизнес-ангелом стартапера стал основатель Eurasian Hub Ventures Нурдаулет Базылбеков.

– В мае 2025 года я столкнулся с эмоциональным выгоранием, работая одновременно над несколькими проектами. У меня было очень много задач, перегруженные контексты. Мой мозг просто не справлялся. Идея возникла из личной проблемы – потери концентрации и нужных вкладок из-за их большого количества, – рассказывает Игорь. – Основная философия TabAI заключается в том, чтобы избавить пользователя от необходимости переключаться между приложениями и вручную сортировать десятки открытых ссылок. Это инст­румент, который «понимает» вашу работу и помогает сохранять фокус на главном.

TabAI – не классическое приложение, это интеллектуальное расширение для браузера, контекстный искусственный интеллект, который распределяет рабочие задачи пользователя из более тысячи инструментов, сохраняет их структурированными в одном месте и помогает быть в фокусе, закрывая и блокируя ненужные вкладки во время работы. При этом, в отличие от обыч­ных менеджеров вкладок, этот ИИ-инструмент – адаптивный организм, который на анализе вашей активности открывает человеку только вкладки, необходимые для выполнения одной конкретной задачи. Благодаря синхронизации с календарем вы всегда держите события перед глазами, устанавливаете напоминания, никогда не забываете о встречах и остаетесь синхронизированы со своим расписанием и работой. Ну и, конечно, TabAI ежедневно учится, исправляя ошибки.

– По сути это решение для тех, кто хочет работать эффективнее и меньше нервничать. ИИ-компаньон помогает структурировать ваш день, собирая задачи изо всех рабочих инструментов и блокируя отвлекающие факторы на основе понимания того, над чем вы работаете в данный момент. Например, я делаю задание по биологии. Во время рабочей задачи я не смогу пообщаться с друзьями в группе, посмотреть Instagram или открыть в YouTube видео, которое не относится к уроку по биологии. В том и заключается проблема, что людям очень тяжело держать контроль над собой. Я руководствуюсь тем, чтобы делать то, что нужно людям. Особенно люблю общаться с пользователями, которые жалуются, что у них СДВГ. Они даже просят меня добавить такие функции, которые не позволят отменить рабочую сессию. Их проблема в том, что они легко отвлекаются и зачастую не заканчивают решение поставленной задачи, – продолжает школьник.

Сейчас у стартапа TabAI, которому нет еще и года, уже около 15 тыс. пользователей. Есть разработки версии – бесплатная и платная, которая уже приносит определенную прибыль разработчику. В сумме Игорю удалось привлечь через стартап 35 тыс. долларов. К слову, первые «ангельские» инвестиции предполагали, что молодой разработчик адаптирует идею не только как расширение для браузера, но и как приложение для смартфонов. Однако Игорь немного изменил вектор развития – теперь продукт доступен для мобильных устройств как бот в мессенджерах.

– Можно просто писать, звонить, записывать голосовые в чаты в Telegram и WhatsApp и таким образом заносить, выполнять задачи, ставить напоминания и так далее. В целом я сейчас делаю огромное количество интеграций, так что вскоре задачи руками заносить и отслеживать вообще не придется. К примеру, TabAI сам читает ваш Telegram, WhatsApp, почту и так далее, и если вам напишет, например, руководитель и поручит что-то сделать, то эта задача сама добавится в ваш лист и план дня в зависимости от дедлайна и прио­ритета вообще без каких-либо действий с вашей стороны, – поясняет Игорь Мартынюк.

К слову, стремление к самодисциплине, как отмечает сам Игорь, всегда было для него важным качеством. Интерес к программированию появился еще в детстве – примерно с девяти лет, когда он много играл в видеоигры и хотел понять, как они устроены и можно ли создать собственную. Первые попытки разобраться были довольно хаотичными, однако в 14 лет он решил заняться этим уже серьезно. Причем не хотел тратить времени даже в общест­венном транспорте: парень живет в пригороде Павлодара, а учится в школе им. Ахмета Байтурсынова, дорога до учебного заведения занимает минут 30–40, и даже в автобусе он смотрел обучающие видео, читал книги или делал уроки. В девятом классе ему попалась книга по языку программирования C++, с которой, как признается школьник, и началось его сис­темное знакомство с миром IT.

Первые практические шаги он сделал на школьных хакатонах. За несколько дней Игорь освоил базовые принципы программирования, и команда сумела занять второе место, получив денежный приз. После этого он собрал собственную команду, с которой стал участвовать и побеждать в региональных и международных соревнованиях, в том числе в NASA Space Apps Challenge – крупнейшем в мире хакатоне, где участники решают задачи, связанные с космосом, климатом, Землей и технологиями на основе данных NASA.

При этом Игорь подчеркивает, что не проходил дорогих курсов и в основном учится самостоятельно, стараясь чаще участвовать в хакатонах и находиться в профессиональной среде. Первый такой конкурс, по его словам, состоялся благодаря приглашению школы, где заметили его интерес и подсказали, как искать новые возможности. Особое значение, считает он, имеет сообщество единомышленников, поэтому парень советует ходить в комьюнити-центры, следить за движением Google Developers Group, участвовать в локальных мероприятиях. Это помогает не только найти команду, но и чувствовать себя частью чего-то большего.

Игорь знает, о чем говорит. Пос­ле участия в nFactorial Incubator и создания TabAI павлодарский школьник был приглашен в Кремниевую долину – он прошел отбор в летнюю программу от самого престижного в мире бизнес-акселератора для стартапов Y Combinator, проходящего в Сан-Франциско. При этом парень стал первым фаундером из Цент­ральной Азии за всю историю YC AI Startup School, получившим полное финансирование.

В этом году Игорь Мартынюк оканчивает учебу в школе. У молодого программиста уже есть приглашения от отечественного вуза, гранты от европейских университетов, но он еще не решил, каким будет его выбор. Но зато, помимо прочих задач, планирует в будущем написать научное исследование о самодисциплине и работе префронтальной коры головного мозга, отвечающей за эту функцию. Развивая ее, человеку будет проще преодолевать прокрастинацию, лень и тренировать свою скрупулезность, сосредоточенность.