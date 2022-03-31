Вопрос подготовки квалифицированных специалистов, востребованных на современном рынке труда, на сегодня является одним из ключевых в стране.

Не секрет, что современный отечественный рынок занятости испытывает серьезный дефицит квалицированных специалистов в ряде отраслей. Акмолинская область не исключение: в регионе остро не хватает работников строительной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и прочих. По информации облуправления образования, в 2021 году наибольший спрос наблюдался в инженерной, обрабатывающей и строительной отраслях – 784 вакансии (мастера-строители широкого профиля, техники-механики, слесари-сантехники, техники-электрики). В сфере образования – 372 вакансии, сервиса – 310 (повара, специалисты гостиничного бизнеса), 219 – в направлении бизнеса, управления и права.

К сожалению, невостребованными среди абитуриентов оказались технические специальности, касающиеся теплотехнического оборудования и системы теплоснабжения, строительства и экс­плуатации зданий и сооружений, мебельного производства, теплоэнергетических установок теп­ловых электрических станций, открытой разработки месторож­дений полезных ископаемых, автоматизации и управления технологическими процессами, эксплуатации и технического обслуживания машин и оборудования и т. д. Сложившуюся ситуацию специалисты объяс­няют непрестижностью рабочих профессий среди молодежи.

Безусловно, работа с целью повышения качества подготовки будущих специалистов по организации ранней профориентации учащихся с привлечением не только школ, но и организаций дополнительного образования и заинтересованных организаций ведется планомерная, но пока воп­рос остается открытым. Именно поэтому проблему подготовки квалифицированных специалистов и преодоления дефицита рабочих кадров обсуж­дали на областном совещании с участием заинтересованных сторон: руководителей и представителей предприятий различных отраслей, региональной палаты предпринимателей, облуправления образования и директоров колледжей региона.

На сегодня в области функцио­нируют 32 колледжа (26 государственных и 6 частных), где обучаются 21,5 тыс. студентов, из которых 17,3 тыс. (80%) обучаются за счет средств бюджета. Двадцать колледжей имеют технический и аграрный профиль. Подготовка кадров ведется по 97 специальностям и 165 квалификациям. Учитывая потребность регионального рынка труда, порядка 44% студентов (7,7 тыс.) обучаются по инженерным, обрабатывающим и строительным отраслям.

У колледжей налажено сотрудничество с более чем 450 предприятиями. При них функционируют индустриальные советы, в состав которых входят порядка 300 работодателей. Продолжается работа по развитию дуального обучения, которым сегодня охвачено 3 947 студентов, или 22%.

– Ежегодно размещается государственный образовательный заказ на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием (ТиППО). Для размещения госзаказа действует специальная комиссия, в состав которой входят представители палаты предпринимателей, управлений координации занятости, экономики, предпринимательства и промышленности, департамента по обеспечению качества в сфере образования, субъекты предпринимательства, общественные организации и так далее, – проинформировала руководитель отдела облуправления образования Когершин Галиакпарова.

С целью большего охвата абитуриентов техническими специальностями совместно с Министерством образования прорабатывается вопрос размещения целевого государственного образовательного заказа по заявкам предприятий. Обязательными условиями будут являться гарантированное трудоустройство выпускника и предоставление базы практики.

– Невозможно недооценить роль будущих работодателей в системе ТиПО. В рамках обеспечения рынка труда квалифицированными кадрами запланирована работа по закреплению за колледжами предприятий-шефов. Но, к сожалению, имеются факты, когда представители бизнеса проявляют низкую заинтересованность в участии в подготовке кадров, а лишь требуют «готового специалиста». Здесь важным остается вопрос совместной работы, в том числе профориентационной – организаций образования и субъектов предпринимательства, начиная со школьной скамьи, – считает Когершин Галиакпарова.

То, что сегодня отечественный бизнес испытывает дефицит квалифицированных кадров, общеизвестно. Причем в ряде некоторых отраслей проблема стоит особенно остро. Одна из главных причин – отсутствие качественной подготовки специалистов в системе среднего профессионального образования.

– Абитуриенты и студенты не хотят идти в машиностроение, между тем сегодня это одна из системообразующих, развивающихся и перспективных отрас­лей в нашем регионе. Не хватает слесарей, сварщков, сборщиков, и других узких специалистов. Даже те специалисты, которые приходят к нам, не соответствуют текущим потребностям и не обладают нужной квалификацией. Необходимо выработать совместные решения, план действий. Наше предприятие готово оказать поддержку, понимая, что коммуникации в вопросе подготовки кадров неизбежны и вполне закономерны, – заявил генеральный директор АО «Камаз инжиниринг» Сергей Кистин.

С ним солидарен и директор ТОО «Еңбек» Куаныш Ракишев. По мнению бизнесмена, вопрос подготовки кадров технических специальностей непосредственно для бизнеса – это компетенция учебного заведения. Он считает, что при реализации образовательной программы необходим баланс: 40% теории и 60% прак­тики, так как именно на производстве учащийся закрепляет полученные знания.

– При обучении по техническим профессиям необходимо увеличивать охват студентов дуальным обучением, практических занятий должно быть больше. Оснастить все учебные заведения актуальным, современным оборудованием невозможно, нужны большие финансовые средства от государства, а при прохождении производственной практики на предприятиях студенты могут обучаться на современной технике по современным технологиям. Колледжам нужно работать в этом направлении совместно со своими базовыми хозяйствами, подгонять учебный процесс под требования предприятия, – сказал Куаныш Ракишев.

Между тем, по мнению руководителя Высшего технического колледжа г. Кокшетау Акнур Еслямовой, вопрос подготовки кадров у колледжей и предприятий пока находится в разных плоскостях.

– Мы по-разному понимаем эту роль. Колледж за бюджетные деньги готовит кадры по образовательным программам на основе профессиональных стандартов по требованию работодателя, совмещая при этом социальные и воспитательные функции. Бизнес же, казалось бы, должен нести равную ответственность, однако не проявляет себя активно при подготовке кадров. Нужно, чтобы студенты были мотивированы, заинтересованы материально и морально, чтобы они увидели преимущество определенной профессии, – считает руководитель колледжа.

В свою очередь руководитель отдела обучения и развития персонала ТОО «Eurasia Group Kazakhstan» Жанна Шакарова парировала: «Меня до глубины души задели комментарии по поводу оплаты практики предприятиями. А в чем тогда заинтересованность бизнеса, который предоставляет площадку для практики, наставников? Причем наставнику не везде платят за кураторство студентов, а это ведь человеко-часы, которые не монетизируются. Между тем он делится самым ценным – своим опытом и знаниями, передает свой human capital. В первую очередь заинтересованность должна быть у колледжа, потому что именно он заявил о потребности, взяв госзаказ. И именно учебное заведение должно определить, какие инструменты нужны для решения вопроса».

Тем временем на сегодня есть и успешные примеры сотрудничества учебных заведений и организаций. В частности, Строительно-технический колледж г. Кокшетау на протяжении ряда лет готовит квалифицированных специалистов для объектов общественного питания. К примеру, выпускника колледжа Артема Ертушова хорошо знают в областном центре, вот уже почти 4 года он трудится старшим поваром в одном из самых известных и крупных ресторанов города.

В текущем году колледж заключил договоры с ведущими предприятиями города – АО «Казэлектромонтаж», ТОО «Агример Астык» по обеспечению электросварщиками, электриками. Также ведутся переговоры с рядом строительных организаций.

– Со всеми предприятиями в рамках дуального обучения мы согласовываем образовательные программы. То есть мы несем свои программы к ним, и если какие-либо модули не подходят компаниям по определенным причинам, вносятся коррективы. С тем пор как мы получили академическую свободу, это закреплено законодательно. Для разработки и внедрения интегрированных образовательных программ, собственно, и были созданы индустриальные советы, – говорит заместитель руководителя Строительно-технологичес­кого колледжа Марат Омаров.

Исполнительный директор ТОО «Агрофирма TNK» Алмас Сейтказинов рассказал о том, как компания в сотрудничестве с учебными заведениями берет подготовку будущих специалис­тов в свои руки. Агрофирма не только обучает своих студентов на производстве под руководством опытных наставников, но и решает социальные вопросы, обеспечивая их жильем, питанием и т. д. Кроме того, целеустремленным практикантам, желающим по-настоящему влиться в рабочий процесс, выплачивают достойную заработную плату.

– Я поддерживаю своих коллег по бизнесу. Проблемы имеются, и их нужно обсуждать. Мы с 2014 года работаем с учебными заведениями, причем с некоторыми весьма успешно. Однако, как и все, мы тоже испытываем кадровый голод. Являясь сельскохозяйственной организацией, мы остро нуждаемся в профильных специалистах. Причем вопрос не в стимулировании студентов, мы готовы предоставить все необходимые условия, студенты просто-напросто не хотят работать на селе. Необходимо инициировать внесение изменений в законодательство по введению обязательной трехлетней отработки для выпускников организаций ТиППО, обучающихся на основе государственного образовательного заказа. Это позволит решить вопросы закрепления молодежи в сельской местности, небольших городах, – сказал Алмас Сейтказинов.

– Очевидно, что наболевшие вопросы назрели у обеих сторон, однако уже сейчас можно отметить, что у бизнеса есть понимание, как двигаться в этом направлении. Мы, как институт защиты бизнеса, направим все консолидированные предложения в управление образования, НПП «Атамекен». В частности, о внесении изменений в Налоговый кодекс РК касательно налоговых преференций для предприятий, участвующих в дуальном обучении, профориентационной работе, – предложил директор РПП Ерканат Мусылманбек.

По итогам совещания стороны договорились проводить точечные встречи представителей бизнеса в учебных заведениях, а руководителей колледжей – на предприятиях.