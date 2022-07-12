Нужны Семею три моста

Об этом стало известно на прошлой неделе. Причем ремонтировать мост будет японская IHI, некогда его и построившая. Пока же над жителями и гостями Семея дамокловым мечом нависла проблема: как без ущерба для автомобиля попасть с левого берега на правый, ну или наоборот?..
На сегодня, не считая железнодорожного, в городе имеется два моста – автогужевой, построенный в 1964 году, и подвесной, аналогов которому нет ни в одной из стран СНГ.
Гордость Семея, а именно так называют подвесной мост, был сдан в эксплуатацию в 2000 году. Его длина составляет 1 086 м, высота пилонов – 98,5 м. Для строительства подвесного красавца Японией был выделен кредит в сумме 22,1 млрд иен, или 157,7 млн долларов. Основную фазу строительства вели компании: японская IHI и турецкая «Алсим Аларко».
Здесь имеются пять инфраструктурных путепроводов, три подземных перехода и зоны отдыха под мостом. Шесть полос автомобильного движения позволили разгрузить как автогужевой мост, так и трассы внутри страны, а также международные, в том числе российскую автостраду Омск − Новосибирск.
Плюс ко всему все прилегающие дороги протяженностью 14,5 км были отремонтированы. Горожане даже прозвали дороги у моста «Пять минут Японии». В церемонии открытия подвесного красавца принял участие Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Короче, в мост были вложены колоссальные средства. А вот в его дальнейшее содержание – увы... За 20 лет он ни разу не знал ремонта. Дело в том, что эксплуатация такой махины – удовольствие недешевое, и городской казне оно явно не по силам. Более того, в течение ряда лет подвесной мост и вовсе был бесхозным, поскольку не состоял ни на чьем балансе…
Дошло до того, что в 2007 году японская сторона выразила протест по поводу подобного отношения к сложному инженерному объекту. Специалисты обнаружили значительное повреждение асфальтового покрытия, созданного по уникальной технологии, аналогов которой нет в Казахстане. Только после такого международного скандала в Семее было создано коммунальное предприятие по эксплуатации подвесного моста, но и это не помогло найти средства на его полноценный ремонт.
На протяжении нескольких лет акимат города ходатайствовал о том, чтобы мост взял на содержание республиканский бюджет, но безрезультатно. Хотя эта стратегическая переправа через Иртыш необходима не только Семею. Она является связующим звеном транспортных путей с юга Казахстана и Китая в Западную Сибирь. По подсчетам, сделанным 10 лет назад, содержание объекта требовало в год до полумиллиарда тенге...
По словам специалистов, сейчас наблюдаются разрушение дорожного полотна, коррозия металлических конструкций, неисправность лифтов, электрооборудования и электрических сетей. Местные власти списывают это все на недостаток финансирования, отсутствие квалифицированных специалистов.
На прошлой неделе в Семее побывали специалисты компании ITOCHU Corporation и IHI Infrastructure System Co, Ltd и… едва не прослезились. На встрече с акимом города японская сторона заявила о намерении за свой счет провести полное обследование подвесного моста и отремонтировать его.
«Специалисты компании ITOCHU Corporation и IHI Infrastructure System Co, Ltd намерены начать работы с вырезки наружного покрытия центральной трассы. Мост будут вскрывать в шести разных участках, чтобы понять общее состояние покрытия и связывающих узлов. Ожидается, что данный вид работ будет завершен в течение двух месяцев. Взятые образцы отправятся для лабораторных исследований в Японию», – сообщили в городском акимате.
Также для механической и химической проверки на предмет износа и коррозии будут взяты образцы кабеля (подвесных канатов). Результаты по ним станут известны примерно в течение двух месяцев.
Представители компании заверяют, что вырезка образцов не скажется на безопасности передвижения по мосту: они будут заменены новыми.
Проверка состояния асфальтового покрытия и кабеля продлится до конца года. И только после нее можно будет определить объем работ и их сложность. Результатом обследования станет заключение, на основании которого намечена разработка проектно-сметной документации на ремонт мостового сооружения. По предварительным прогнозам, приступить к проектированию можно будет к концу года.
«Немаловажный вопрос: кто будет проектировать? Если это зарубежная компания, то необходимо учесть, чтобы проект был адаптирован к местным условиям, и итоги работы увязывались с казахстанским законодательством. Обязательно должно быть заключение наших, казахстанских, специалистов», – подчеркнул аким Семея Бакытжан Байахметов.
Также городской аким акцентировал внимание иностранной делегации на важности промежуточного ознакомления с ходом работ, чтобы при необходимости вносить корректировки с учетом местной специфики.
Вопросы финансирования начнут решать в конце следующего или в начале 2024 года. Тогда же будет принято решение, какая часть проекта будет финансироваться японской стороной, а какая – казахстанской.
Причем инспекция моста проводится бесплатно: в конце прошлого года Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Правительства Японии выделило средства для технико-экономического обоснования по надлежащему восстановлению подвесного моста через Иртыш.
Такова политика Страны восходящего солнца: следить за состоянием всех построенных в мире японскими компаниями мостов и в случае необходимости оказывать дальнейшую поддержку. Исследование моста уже началось, из-за чего временно, на два месяца ограничено движение по нему пешеходов. Обследование планируется завершить 28 августа.
Представители Мажилиса Парламента, а также заинтересованных министерств, посетившие Семей на прошлой неделе, также обсудили вопрос реконструкции подвесного моста, входящего в план мероприятий по развитию области Абай.
При этом отмечено, что в настоящее время перегружены оба мостовых сооружения. Поэтому автогужевой мост, которому без малого 69 лет, планируется сделать пешеходным, а рядом возвести еще один – для автотранспорта. По предварительным подсчетам, новый мост обойдется бюджету в 33 млрд тенге.