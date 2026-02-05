О газе, тарифах и социальной справедливости

Парламент
124
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

В Мажилисе на пленарном заседании под председательством спикера Ерлана Кошанова состоя­лось обсуж­дение поправок в закон о газоснабжении.

фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Проект поправок по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа инициирован депутатами. Для обывателя-потребителя меняется многое. Так, если поправки пройдут, то в квартирах казахстанцев внедрят дистанционные счетчики газа и дифференцированное ценообразование на него.

Как подчеркнул депутат Едил Жанбыршин, действующая модель тарифов не учитывает фактическое потребление и климат регионов, и выходит, что за дом площадью 200 кв. м в теплом регионе платят столько же, сколько за аналогичный дом в холодной полосе, хотя объемы расхода отличаются.

– Это нарушает принцип социальной справедливости и не стимулирует экономию газа. В рамках обсуждаемого законопроекта предлагается ввести нормы потребления и применять повышающий тариф при их превышении – по аналогии с водоснабжением и электро­энергией. Подобный механизм уже действует в Азербайджане и Узбекистане, – аргументировал народный избранник.

Еще один проблемный вопрос – корректность учета. Сейчас показания 2,1 млн абонентов снимаются вручную или передаются посредством фото. При этом в системе QazaqGaz Aimaq из 1,9 млн абонентов лишь около 100 тыс. оснащены приборами с дистанционной передачей данных. Депутаты предлагают поэтапно перейти на умные газовые счетчики и создать единую цифровую систему учета. Замена оборудования должна проводиться за счет газоснабжающих организаций.

В этой связи депутат Ерлан Барлыбаев поинтересовался: а за чей счет будет «сей банкет», какие приборы будут использоваться – отечественные или импортные, сколько они стоят и есть ли экономический эффект?

Генеральный директор АО «QazaqGaz Aimaq» Бауыржан Аскаров отметил, что в стране насчитывается около 18 млн счетчиков. На рынке работают четыре производителя, три из них включены в реестр отечественных товаропроизводителей. Стоимость стандартного счетчика для типового дома – от 37 до 55 тыс. тенге.

– Финансирование планируется из нескольких источников: собственные средства QazaqGaz Aimaq, ресурсы национального оператора «Казахгаз», а также экономия от цифровизации и оптимизации расходов, – отметил он.

Логика этого решения проста: счетчик станет умным, потери сократятся, процессы станут прозрачнее, а в идеале – и споров станет меньше.

Депутат Павел Казанцев поднял проб­лему, которая, по его словам, давно перезрела: в сфере распределения газа появились посреднические компании, которые получают доход, но не участвуют в развитии инфраструктуры. Причем часть таких структур возникла из-за процедур­ных нюансов при передаче объектов национальному оператору, в том числе через доверительное управление.

– Каким образом законопроект урегулирует деятельность посредников и какие ограничения будут для них установлены? – поинтересовался мажилисмен.

По словам депутата Едила Жанбыршина, сегодня в стране распределением газа занимаются около 30 компаний, причем в одной системе могут работать две-три организации одновременно. Итог предсказуем – тариф растет. Их тариф выше, чем у национального оператора. Поправки предлагают простой алгоритм: если компания распределяет газ, то газопровод до потребителя должен быть в ее собственности или использоваться на законных основаниях. Магистральные трубы – зона ответственности одной организации, без «коллективного творчества». А частные инвесторы, построившие сети по собственной инициативе, обязаны официально передавать их пот­ребителям, чтобы завтра это не превратилось в коррупционную схему. Иными словами, из газовой цепочки предлагают убрать лишние звенья.

Завершилось выступление довольно эмоциональной речью депутата Ерлана Саирова. Он напомнил о том, что в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай жители аулов до сих пор отапливают дома кизяком и углем.

– В XXI веке кизяк и уголь – это постыдное явление. В АО «НК «QazaqGaz» работают около 10 тысяч человек. Если освободить тех, кто пьет кофе, их зарплаты можно направить на газификацию. Это деньги народа! – негодует мажилисмен.

Вопрос, конечно, не в кофе – хотя метафора оказалась меткой. Речь о том, насколько эффективно используются ресурсы нацио­нальных компаний и можно ли ускорить газификацию отдаленных аулов…

Согласно повестке, депутаты также ратифицировали договоры между Казахстаном и Перу о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о передаче осужденных лиц.

#мажилис #тарифы #газоснабжение #Ерлан Кошанов

Популярное

Все
О газе, тарифах и социальной справедливости
В «Алтын-Эмеле» посчитали краснокнижных животных
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Самая большая ценность
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Любовь в ритме мегаполиса: новая казахстанская мелодрама ломает стереотипы о романтическом кино
В заказчиках недостатка нет
Реализация поручений Президента: новая генерация и инвестиции меняют энергосистему Казахстана
Из Казахстана в Китай прибыло около 2000 тонн льняных семян
Казахстанцы завоевали три медали на турнире по таеквондо в ОАЭ
Подписан меморандум о создании нового производства
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
От водородной энергетики до умных сетей
От стихийной торговли – к уличным стандартам
Ерлан Утегенов назначен заместителем Генпрокурора РК
Расширение гарантий прав и свобод человека обсудили в КазНУ в рамках новой Конституции
Глава партии Respublica предложил вынести на референдум проект новой Конституции
О больших запасах минерального сырья у Казахстана заявил Кошербаев в Вашингтоне
Даже затяжные конфликты можно урегулировать посредством диалога: Касым-Жомарт Токаев
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан

Читайте также

Оружие – под цифровой надзор
Подчинить силу ветра
Курултай как точка отсчета
Впереди большая работа

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]