В Мажилисе на пленарном заседании под председательством спикера Ерлана Кошанова состоя­лось обсуж­дение поправок в закон о газоснабжении.

фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Проект поправок по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа инициирован депутатами. Для обывателя-потребителя меняется многое. Так, если поправки пройдут, то в квартирах казахстанцев внедрят дистанционные счетчики газа и дифференцированное ценообразование на него.

Как подчеркнул депутат Едил Жанбыршин, действующая модель тарифов не учитывает фактическое потребление и климат регионов, и выходит, что за дом площадью 200 кв. м в теплом регионе платят столько же, сколько за аналогичный дом в холодной полосе, хотя объемы расхода отличаются.

– Это нарушает принцип социальной справедливости и не стимулирует экономию газа. В рамках обсуждаемого законопроекта предлагается ввести нормы потребления и применять повышающий тариф при их превышении – по аналогии с водоснабжением и электро­энергией. Подобный механизм уже действует в Азербайджане и Узбекистане, – аргументировал народный избранник.

Еще один проблемный вопрос – корректность учета. Сейчас показания 2,1 млн абонентов снимаются вручную или передаются посредством фото. При этом в системе QazaqGaz Aimaq из 1,9 млн абонентов лишь около 100 тыс. оснащены приборами с дистанционной передачей данных. Депутаты предлагают поэтапно перейти на умные газовые счетчики и создать единую цифровую систему учета. Замена оборудования должна проводиться за счет газоснабжающих организаций.

В этой связи депутат Ерлан Барлыбаев поинтересовался: а за чей счет будет «сей банкет», какие приборы будут использоваться – отечественные или импортные, сколько они стоят и есть ли экономический эффект?

Генеральный директор АО «QazaqGaz Aimaq» Бауыржан Аскаров отметил, что в стране насчитывается около 18 млн счетчиков. На рынке работают четыре производителя, три из них включены в реестр отечественных товаропроизводителей. Стоимость стандартного счетчика для типового дома – от 37 до 55 тыс. тенге.

– Финансирование планируется из нескольких источников: собственные средства QazaqGaz Aimaq, ресурсы национального оператора «Казахгаз», а также экономия от цифровизации и оптимизации расходов, – отметил он.

Логика этого решения проста: счетчик станет умным, потери сократятся, процессы станут прозрачнее, а в идеале – и споров станет меньше.

Депутат Павел Казанцев поднял проб­лему, которая, по его словам, давно перезрела: в сфере распределения газа появились посреднические компании, которые получают доход, но не участвуют в развитии инфраструктуры. Причем часть таких структур возникла из-за процедур­ных нюансов при передаче объектов национальному оператору, в том числе через доверительное управление.

– Каким образом законопроект урегулирует деятельность посредников и какие ограничения будут для них установлены? – поинтересовался мажилисмен.

По словам депутата Едила Жанбыршина, сегодня в стране распределением газа занимаются около 30 компаний, причем в одной системе могут работать две-три организации одновременно. Итог предсказуем – тариф растет. Их тариф выше, чем у национального оператора. Поправки предлагают простой алгоритм: если компания распределяет газ, то газопровод до потребителя должен быть в ее собственности или использоваться на законных основаниях. Магистральные трубы – зона ответственности одной организации, без «коллективного творчества». А частные инвесторы, построившие сети по собственной инициативе, обязаны официально передавать их пот­ребителям, чтобы завтра это не превратилось в коррупционную схему. Иными словами, из газовой цепочки предлагают убрать лишние звенья.

Завершилось выступление довольно эмоциональной речью депутата Ерлана Саирова. Он напомнил о том, что в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай жители аулов до сих пор отапливают дома кизяком и углем.

– В XXI веке кизяк и уголь – это постыдное явление. В АО «НК «QazaqGaz» работают около 10 тысяч человек. Если освободить тех, кто пьет кофе, их зарплаты можно направить на газификацию. Это деньги народа! – негодует мажилисмен.

Вопрос, конечно, не в кофе – хотя метафора оказалась меткой. Речь о том, насколько эффективно используются ресурсы нацио­нальных компаний и можно ли ускорить газификацию отдаленных аулов…

Согласно повестке, депутаты также ратифицировали договоры между Казахстаном и Перу о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о передаче осужденных лиц.