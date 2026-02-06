Хотя принятие модернизированной Конституции Казахстана связано с внутриполитической жизнью страны, ее значение выходит далеко за рамки только национального масштаба

Международная общественность с большим интересом наблюдает за ходом обсуждения Основного Документа страны, высказываются всесторонние оценки его положений, и, разумеется, анализируется внешнеполитическая составляющая нового варианта Конституции. И это неудивительно – сегодня геополитическое значение и международная репутация Казахстана неизмеримо возросли благодаря его многовекторной и сбалансированной внешней политике, прагматичной и конструктивной позиции по многим проблемам мировой политики и экономики и усилению роли как динамично развивающиеся страны, активного участника многих событий в международных отношениях, страны «средней силы».

Принципиальное значение имеет, на наш взгляд, фактор личности лидера Казахстана, Президента К.Ж.Токаева – инициатора не только реформирования конституционных основ государства, но и имеющего большой опыт и авторитет в международном сообществе и дипломатии.

Особую значимость реформе придает, по нашему мнению, фактор правильного выбора времени для ее осуществления. Казахстаном выбрано время особой ответственности, когда мы все переживаем глубокий кризис всей системы международных отношений и неопределенность будущего.

В этих условиях важно укрепить, прежде всего, внутреннюю стабильность, снизить риски глобального кризиса на государственное развитие и безопасность страны, т.е. снизить влияние, прежде всего, внешних факторов. На этом сделан акцент в новой версии Конституции.

Органическая сбалансированность внутренних и внешних предпосылок придает Конституции стратегическую важность для международных партнеров.

Этот шаг также продиктован и динамикой развития, необходимостью дальнейшего ускорения реформ в самом Казахстане, который интересно и динамично развивает свою экономику и превратился в одного из лидеров на Евразийском пространстве.

Как отметил Президент Казахстана К.Ж. Токаев в своем интервью журналистам во время своего официального визита в Пакистан в феврале 2026 года – «Наша цель – построить Справедливый, Безопасный, Чистый и Передовой Казахстан, в котором во главу угла поставлены принцип «Закон и Порядок» и общественное согласие».

На сегодняшний день Казахстан остается крупнейшей экономикой в Центральной Азии. Мы добились высоких темпов экономического роста, ВВП превысил 300 миллиардов долларов, а доход на душу населения достиг исторического максимума. Наша инвестиционная политика нацелена на поддержание стабильной, прозрачной и предсказуемой деловой среды. В то же время мы поставили задачу превратить Казахстан в полностью цифровое государство, внедряя искусственный интеллект и передовые технологии. Мы также стремимся позиционировать Казахстан как ключевой транзитный хаб в Евразии и проводим масштабную модернизацию энергетической отрасли страны в тесном сотрудничестве с иностранными инвесторами».

На наш взгляд, вопросы оптимизации системы управления, улучшения модели взаимоотношений между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти, между государственными институтами и частным секторами, ее адаптация к новым внутренним и внешним реалиям наглядно и своевременно отражены в новом тексте Конституции. Это будет в какой-то степени вкладом Казахстана в модернизацию глобального управления – одним из основных вызовов для мирового сообщества и показателем возросшего влияния Казахстана в международных делах.

Интересным представляется также введение в государственной иерархии новой должности – позиции Вице-Президента. Этот шаг особенно важен на фоне глобальной нестабильности. К тому же он позволит институционально сбалансировать внутреннее и внешнее управление, когда приходиться отводить много времени на погашение последствий глобального кризиса и участия в международных мероприятиях.

Это свидетельствует и о том, что в международном контексте реализация вышеперечисленных задач на основе укрепления внутренней стабильности и государственного управления, приумножит значение Казахстана как надежного, ответственного и стабильного партнера в мировой политике и экономике.

Международному бизнесу нужен надежный и доверительный партнер. Это приобретает особую актуальность в контексте активного участия Казахстана в масштабных глобальных и региональных проектах, таких как Глобальные инициативы США и Европы и Китая, включая последнюю инициативу Китая о Глобальном Управлении, а также проект «Один пояс – Один Путь», и конечно же стержневой проект «Среднего Коридора», в котором роль Казахстана ключевая.

Необходима активизация усилий в осуществлении зеленой и цифровой экономики, транспортно-логистической, водной, дипломатии. Данное участие усилит сотрудничество в Южном Кавказе и Центральной Азии, значение этого региона в геополитическом и геоэкономическом измерении.

В этом смысле Новая Конституция Казахстана создает более благоприятные условия для усиления этой надежности и доверия со стороны зарубежных участников деловых отношений. Кроме того, это позволяет рассматривать Казахстан как предсказуемого, последовательного партнера. Как подчеркнул один европейский эксперт – «В условиях текущей геополитической турбулентности – войны, санкций и системного соперничества – это имеет реальную стратегическую ценность. Здесь реформа выступает не только инструментом внутренней политики, но и элементом внешнеполитического имиджа Казахстана как ответственной и предсказуемой средней державы».

Новый текст Конституции отражает тенденцию дальнейшей демократизации государственной и общественной жизни Казахстана, носит гуманный характер и основан на общечеловеческих ценностях, где в центре внимания человек, член общества со своими надеждами, проблемами и расширенными правами. Это, несомненно, должно приветствоваться международным сообществом, которое стремится сотрудничать и дружить с наиболее гибкими, компетентными и ответственными партнерами.