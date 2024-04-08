О паводковой ситуации в Павлодарской области рассказали в МЧС

В регионе подтопленными остаются 2 жилых дома в Актогайском районе

Фото: МЧС РК

В связи с прекращением перелива и завершением противопаводковых работ снято ограничение движения для транспортных средств на автодороге «Атамекен-Иртышск-Русская Поляна», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Павлодарской области.

На контроле 3 противопаводковых участка в населенных пунктах в Актогайском, Щербактинском районах и районе Тереңкөл. Там противопаводковые работы находятся на стадии завершения.

Подтопленными остаются 2 жилых дома в Актогайском районе.

Для проведения противопаводковых мероприятий по области задействовано 59 человек, 28 единиц техники, 12 мотопомп. Это силы и средства ДЧС, МИО, дорожной службы и Департамента полиции.

За прошедшие сутки откачено более 90 тысяч кубометров талой воды, отсыпано 744 тонны инертного материала.