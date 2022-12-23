О погоде на выходные в Казахстане рассказали синоптики

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В ближайшие трое суток большая часть Казахстана будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления, поэтому ожидается погода без осадков.

Лишь северные и восточные регионы страны будут под влиянием ложбины Атлантического циклона, с которым ожидаются снег, метель и усиление ветра; днем 24 декабря на севере республики – гололед; на юге и юго-востоке страны – туман.

Ожидается небольшое понижение температуры воздуха: ночью на западе от 3-8 до 8-13 градусов мороза, на севере, северо-западе и в центре Казахстана – от 5-13 до 10-25 градусов мороза, на востоке – колебание от 15-23 до 10-18 градусов мороза, на юге и юго-востоке – постепенное повышение от 5-25 до 0-15 градусов мороза.