О погоде в Казахстане до пятницы рассказали синоптики

Погода
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Прогноз погоды по Казахстану на предстоящие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие дни на западе, севере, на юге в горных районах Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный с прохождением атмосферных фронтов, ожидаются дожди с грозами, ночью в горных районах осадки (дождь, снег).

11 апреля на западе, северо-западе страны, 12 апреля ночью в Костанайской области ожидаются сильные дожди. Лишь на востоке страны под влиянием поля повышенного давления прогнозируется погода преимущественно без осадков. В западных регионах ожидается усиление ветра, а на большей части республики - туман.

Температурный фон ночью:

На западе страны понижение от 2-7 тепа до 0-5 тепла, на западе, севере региона заморозки 3 градуса.

На северо-западе понижение температуры от 3-8 тепла до 2 мороза - 3 тепла.

На севере, в центре повышение от 2-7 до 7-12 тепла.

На востоке повышение от 3 мороза 5 тепла до 3-8 тепла.

На юго-востоке ожидается повышение от 5-10 до 7-12 тепла.

На юге повышение от 10-15 до 15-20 тепла.

 

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