О погоде в последние дни сентября рассказали синоптики

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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Прогноз погоды по Казахстану на 28-30 сентября представило РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

В ближайшие дни на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. Лишь на западе Казахстана под влиянием северо-западного антициклона все еще сохранится погода без осадков. Ночью и утром в северной половине Казахстана, в горных районах юга и юго-востока республики ожидается туман. На востоке страны 28-29 сентября в ночные часы все еще сохраняются заморозки до 1-3 градусов.

В температурном фоне значительных изменений не ожидается, лишь на юге, юго-востоке республики ожидается постепенное понижение температуры воздуха днем до 17-23, в горных районах – 8-13 тепла.

#погода #Казгидромет #осень

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