О ситуации с Банком Астаны рассказали в Нацбанке РК
В Национальном банке прокомментировали ситуацию с "Банком Астаны" на презентации отчета по финансовой стабильности, передает Inform.kz.
Клиенты "Банка Астаны" продолжают испытывать проблемы со снятием наличности и другими операциями. Тем временем работа по улучшению ситуации все еще продолжается.
"Банк испытывает проблемы с ликвидностью, эти проблемы были связаны с оттоком этой ликвидности с начала текущего года. Сейчас совместно с Нацбанком, акционерами, менеджментом банка и потенциальными инвесторами проводятся обсуждения и вырабатываются меры для выправления ситуации", – пояснил заместитель директора департамента надзора за банками НБ РК Даурен Салимбаев.
Все финансовые отчеты банка были положительными, однако в одночасье случилась затруднительная ситуация.
20 апреля 2018 года после ввода ограничений на переводы и изъятие средств "Банком Астаны" было направлено обращение в адрес Национального банка Казахстана о предоставлении экстренной ликвидности.
"Насколько я знаю, в адрес "Банка Астаны" Нацбанком направлен отказ по выдаче займа", – сказал Даурен Салимбаев.
Конкретных сроков, когда будет принято решение по стабилизации ситуации в "Банке Астаны", представитель Нацбанка не назвал.
Учитывая последние события вокруг АО "Банк Астаны", включая непредвиденный отток ликвидности и введенные 2 мая ограничения на снятие наличных клиентами, международное агентство S&P GlobalRatings понизило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги "Банк Астаны" с CCC/C до D/D (дефолт), также был снижен рейтинг по национальной шкале до отметки D.
Во избежание подобных случаев Нацбанк проводит в Парламенте законопроекты по ужесточению регулирования банковской сферы.
"Мы усиливаем надзорный мандат Нацбанка, вводим рискоориентированный надзор, центральным элементом которого является надзорное суждение регулятора о качестве активов, связанности лиц банка, деловой репутации менеджмента и акционеров, качестве системы управления рисками в целом", – сказал заместитель директора департамента надзора за банками НБ РК Даурен Салимбаев.