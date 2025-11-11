– Мы не просто наблюдаем переход к цифровому веку, а сами участвуем в этом процессе, – отметила генеральный директор EduStream Наталья Мухамеджанова.

Профессор Кембриджского университета Надим Халид представил работу «Переосмысление образования: человек в центре, цифровые технологии по сути», отметив, что цифровизация дополняет инструменты преподавания, упрощает процессы обучения, но основа педагогики – гуманность. Она сохраняется и является принципиальным стержнем просвещения.

– В своем выступлении я осветил этическое использование искусственного интеллекта и его потенциал для персонализации образования, поддержки креативности и повышения вовлеченности обучающихся без утраты человеческой связи. Преподаватели получили практические рекомендации по развитию критического мышления, любознательности и навыков решения проблем через междисциплинарное и проектное обучение. Они узнали, как создавать инклюзивные и демократичные учебные аудитории, стимулирующие сотрудничество, эмпатию и ответственное использование цифровых технологий, – прокомментировал профессор.

Эксперт британского издательства Express Publishing Эфтихиос Кантаракис рассказал, как цифровые платформы, ИИ и системы управления обучением улучшают традиционные методы преподавания английского языка и мотивируют учеников к самостоятельности.

В беседе с журналистами Наталья Мухамеджанова говорила о том, как цифровая эпоха и искусственный интеллект меняют школу и почему роль учителя становится еще важнее. Сегодня один из самых актуальных вопросов – это интеграция ИИ в учебный процесс. При этом важно разделять понятия «цифровизации» и ИИ. Первое – это прежде всего электронные учебники и цифровые ресурсы. Второе – уже более сложные платформы, такие как ChatGPT, которые умеют анализировать, формировать информацию и даже прогно­зировать.

По ее мнению, крайне важно развивать у детей и взрослых грамотность взаимодействия с ИИ, такую же, как финансовая или медиаграмотность. Но нельзя забывать о том, что ИИ способен на многое и требует осознанного обращения.

– Искусственный интеллект обучается ежедневно, и его возможности растут. Он может быть манипулятивным, анализируя наши предпочтения в Интернете. Он подстраи­вает информационное поле под нас, поэтому людям нужно учиться осознанно работать с этими технологиями, чтобы не становиться их заложниками, – подчеркнула эксперт. – У меня за плечами двадцать лет работы в школе. Педагог всегда был и остается ключевой фигурой – наставником. Но сегодня, когда школьник может найти любую информацию в Интернете, учитель должен стать ориентиром, человеком, который помогает разобраться, что ценно, а что второстепенно.

Наталья Мухамеджанова полагает, что современный педагог должен быть любознательным, эрудированным и эмоционально зрелым. Он не запрещает познание нового, а наоборот, помогает ученику понимать мир, в том числе мир технологий.

– ИИ может облегчить рутину, ускорить поиск информации, но он не способен заменить человеческое мышление. Учитель должен учить ребенка анализировать, сопоставлять, делать выводы и выражать собственное мнение. Это и есть настоящее критическое мышление. Сегодня ИИ экономит нам время. Но анализ, выводы и формирование позиции – это по-прежнему работа разума и души. И именно учитель помогает ребенку научиться такой работе, – говорит она.

На полях конференции Надима Халида спросили о том, как формировать критическое мышление современных учеников. И он сказал прямо: система образования, к сожалению, пока не готова к полноценному использованию ИИ.

– Мы не научились познавать с его помощью, а чаще просто подменяем мышление готовыми ответами. К примеру, студент получает задание написать эссе «Мой друг», вводит тему в ChatGPT – система выдает готовый текст. Получается, что работа выполнена не студентом, а машиной, и это, по сути, плагиат. Как результат, можно говорить о том, что с появлением ИИ человек становится, по крайней мере, ленивее, – отметил он.

Профессор привел простой пример:

– Моя бабушка умела считать в уме, на счетах, на пальцах. А нынешние дети без калькулятора уже не мыс­лят. И это тревожно: если все за нас будет делать машина, мозг перестанет работать. Так возникает главный вопрос: как воспитать учеников, которые не разучатся думать? – вопрошает эксперт.

Решение, по его мнению, здесь одно: государству нужна четкая политика использования ИИ в образовании – с рамками, правилами и обучением тому, как следует применять технологии. Особое внимание он уделил академической честности и защитe интеллектуального авторства (художников, писателей, актеров), требующих законодательных мер.

По его мнению, ИИ не должен быть лишь способом сделать домашнее задание. Это инструмент аналитики: нужно учить различать правду и ложь, проверять информацию. Например, в Великобритании уже действуют нормы, требующие указывать использование ИИ (при взаимодействии с программой или при продаже картины, созданной с помощью ИИ). Так, по его словам, формируется культура ответственного и этичного отношения к искусственному интеллекту.

Своим мнением о том, как ИИ облегчает процесс преподавания, поделилась также учитель английского языка Балжена Байдуллаева из Шымкента. Она отметила, что учебно-методические комплексы по иностранному языку сейчас полностью цифровые: достаточно вставить флешку или навести камеру телефона на QR-код – и учебник «заговорит». Это очень удобно: ученик может заниматься даже без участия учителя, имея свободный доступ к аудио- и видеоматериалам. Задача же педагога – лишь направить, показать путь.

Особенно активно технологии применяют старшеклассники: они быстро осваивают онлайн-платформы, участвуют в международных проектах и олимпиадах. А вот младшим школьникам требуется больше поддержки, но и они с интересом включаются в этот процесс. Учителя используют ассоциативные задания, визуальные образы, интерактивные элементы. Педагог высказала предложение, чтобы больше образовательных платформ предоставляли бесплатный доступ для школ. Это позволило бы шире использовать цифровые ресурсы без финансовых ограничений.