О важном новшестве в eGov mobile сообщили казахстанским водителям

Мобильное приложение eGov mobile рассылает push-уведомления об истечении срока документа техосмотра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НИТ».

Фото: пресс-служба НИТ

Новый вид push-уведомлений об истечении срока действия диагностической карты технического осмотра получают казахстанцы с сегодняшнего дня. Об истекающем сроке документа предупреждают за 30 дней.

Отправленные push-уведомления будут доступны в разделе «Уведомления» в мобильном приложении eGov mobile.

«Push-уведомления удобны тем, что сообщения приходят за месяц, и у граждан есть время перевыпустить новый документ, тем самым помогая владельцам авто предотвратить многие риски. На сегодня в eGov mobile уже доступны 15 видов push-уведомлений для разных жизненных ситуаций. Со временем их количество будет увеличиваться», – отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Также в мобильном приложении eGov mobile теперь доступен цифровой документ «Диагностическая карта технического осмотра». Он содержит сведения о владельце и механическом транспортном средстве и прицепах к нему с перечнем параметров технического состояния и результатом обязательного техосмотра. По истечении срока документа он не будет отображаться в цифровых документах.

Автовладельцы могут предъявлять электронный документ наравне с бумажным. Найти цифровой документ техосмотра можно на главной странице приложения eGov mobile в разделе «Цифровые документы».