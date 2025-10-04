"Это касается и здания на проспекте Рыскулова, спроектированного в форме буквы «П». Оно по-прежнему принадлежит «Казахфильму». Сведений о его продаже нет. Каждый гражданин имеет право выражать свое мнение. Однако распространение ложной информации противоречит законодательству РК и в соответствии со статьей 274 Уголовного кодекса влечет строгую ответственность. В последнее время в соцсетях, в том числе в публикациях господина Ерлана Толеутай, распространяются неподтвержденные сведения. Подобные заявления подрывают доверие общества к государственным органам", - говорится в сообщении.