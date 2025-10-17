Фото: пресс-служба Минторговли

Казахстан принимает участие в крупнейшей мировой технологической выставке Gitex global 2025 в Дубае, представив национальный павильон с цифровыми решениями и стартапами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

В павильоне представлены 20 компаний, демонстрирующих разработки в сфере искусственного интеллекта.



Среди участников есть Cerebra.ai, использующая искусственный интеллект для распознавания инсультов и помощи врачам, BEST Vision Technologies, разрабатывающая системы видеоаналитики для промышленной безопасности.

Также BilimApp, продвигающая казахстанские образовательные сервисы, Ghalam, работающая над аэрокосмическими технологиями и Alaqan, создающая цифровые решения для людей с особыми потребностями. Все эти компании входят в программу QazTrade «Экспортная акселерация», которая помогает им выходить на мировые рынки.



Казахстанские IT-команды уже проводят встречи с инвесторами и технологическими компаниями из ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара. Обсуждают внедрение отечественных решений в государственные сервисы и корпоративные платформы.



В рамках выставки казахстанская компания Trust Me подписала соглашение с дубайской компанией Sogdians Venture Studio. Теперь они являются официальными представителями TrustMe на рынке ОАЭ и стран Ближнего Востока и Северной Африки (MENA).

Кроме того, компания Blackstone AI заключила Меморандум о намерениях с Family Eight Holdings Limited (ОАЭ). Стороны договорились о сотрудничестве в области интеграции технологий искусственного интеллекта, совместной разработке новых продуктов и расширении присутствия на зарубежных рынках.