Фото: пресс-служба правительства

Объем IT-экспорта Казахстана составил $1 млрд. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности ведомства за год.

По его словам, Astana Hub на сегодня объединяет порядка двух тысяч IT-компаний. В 2025 году сеть хаба включает 20 региональных и 4 международных площадки. Выручка участников достигла 800 млрд тенге, продемонстрировав рост на 20%, а объем IT-экспорта страны составил $1 млрд.

«Через международные хабы более 100 казахстанских стартапов вышли на зарубежные рынки. В экосистеме сформирован первый технологический единорог региона – Higgsfield.ai. Для развития венчурного финансирования создана Qazaqstan Venture Group с целевым объемом $1 млрд, из которых на текущий момент привлечено $115 млн», — добавил Жаслан Мадиев.