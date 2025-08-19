Объем транзитных железнодорожных перевозок достигнет 33 млн тонн в РК

Правительство
121
Венера Баталова
корреспондент

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании Правительства сообщил о транзитном потенциале республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на UKIMET

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр отметил, что Казахстан расположен в направлениях международной торговли. Через нашу страну проходят 5 международных железнодорожных коридоров.

Казахстан на сегодняшний день четко закрепил свой статус международного транзитного хаба. За последние 10 лет объем транзита увеличился вдвое, и в 2024 году достиг 27,4 млн тонн.

«С учетом проводимой работы в железнодорожной отрасли объем транзита в этом году достигнет 33 млн тонн. А в следующем году должно быть более 54 млн. Объем транзитных перевозок до конца 2029 года планируется довести до 67 млн тонн»,  — подчеркнул Нурлан Сауранбаев.

По прогнозам международных экспертов (KPMG и PwC), к 2035 г. объем транзитных грузов достигнет 100 млн тонн.

#транзит #железнодорожные перевозки #UKIMET

