По итогам января-августа 2025 года в Казахстане отмечен устойчивый рост аграрного производства. Объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 3,4% и составил 3,6 трлн тенге, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

Рост обеспечен за счет увеличения производства в животноводстве на 3,2% (2 262,3 млрд тенге), растениеводстве – на 4% (1 254,1 млрд тенге).

За 8 месяцев произведено 696,2 тыс. тонн мяса в убойном весе (+1,9%), 2 625,2 тыс. тонн молока (+6%), 3 011,7 млн штук куриных яиц (+1,2%).

Численность поголовья крупного рогатого скота - 8,6 млн голов (+0,2%), лошадей – 4,5 млн голов (+6,3%), верблюдов – 299,8 тыс. голов (+4%), птицы – 46,9 млн голов (+2,8%).

Существенный рост отмечается в переработке сельхозпродукции: сахар – +24% (с 99,2 до 122,8 тыс. тонн); мясные консервы – +29,7% (с 4,5 до 5,8 тыс. тонн); растительное масло – +27% (с 468,5 до 595,0 тыс. тонн); колбасные изделия – +8,8% (с 47,1 до 51,2 тыс. тонн); сливочное масло – +15% (с 21,9 до 25,2 тыс. тонн); кисломолочная продукция – +6,4% (с 161,2 до 171,5 тыс. тонн).

В целом, за 8 месяцев производство продуктов питания увеличилось на 10,1% (2 476,7 млрд тенге), напитков – на 7,1% (813,1 млрд тенге).

Инвестиционная активность в агропромышленном комплексе также демонстрирует рост. За 7 месяцев 2025 года инвестиции в основной капитал сельского хозяйства составили 516,2 млрд тенге (+27% к аналогичному периоду 2024 г.); инвестиции в производство продуктов питания – 119,2 млрд тенге (+42,8%).

Сельское хозяйство Казахстана демонстрирует положительную динамику, что подтверждается ростом объемов производства и инвестиций, а также увеличением выпуска переработанной продукции. Это создает предпосылки для дальнейшего укрепления продовольственной безопасности и расширения экспортного потенциала страны.