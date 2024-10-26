Обладателем Гран-при ІІ Международного кукольного фестиваля стал коллектив из Актобе

Фото: акимат Алматы

В Алматы завершился II Международный фестиваль театров кукол Almaty Puppet Festival – 2024, который объединил 15 лучших кукольных коллективов из Китая, Польши, Чехии, Болгарии, Грузии, Турции, Азербайджана, Узбекистана, России, Башкортостана и Казахстана. В течение четырех дней зрители наслаждались уникальными постановками, которые демонстрировали разнообразие и мастерство кукольного искусства. Фестиваль завершился торжественной церемонией награждения, в ходе которой были отмечены лучшие театры и исполнители, оставив яркий след в истории этого значимого культурного события.

Главной наградой фестиваля – Гран-при за «Лучший спектакль» был удостоен Актюбинский областной театр кукол «Алакай» за спектакль «Щедрое дерево» режиссёра Антона Зайцева. Эта постановка тронула сердца, как жюри, так и зрителей, своим глубоким смыслом и виртуозным исполнением.

В номинации «Лучший режиссёр» победу одержал Боржомский Государственный профессиональный театр кукол (Грузия) за спектакль «Дедушка Гудули и маленький Уча», который был поставлен под руководством Дмитрия Хвтисиашвили. Постановка завоевала признание за уникальный режиссёрский подход и эмоциональное исполнение.

За выдающуюся актерскую работу, награда «Лучший актёрский ансамбль» была вручена Детскому театру песка и теней «Скарабей» (Россия) за спектакль «Аленький цветочек». Режиссер спектакля Сергей Черепанов сумел создать гармоничный ансамбль, который впечатлил всех своим мастерством.

Театр «Темпо» из Анкары (Турция) был удостоен награды «За мастерство и преданность» за спектакль «В саду у великана», поставленный режиссёром Халюком Юдже. Этот театр продемонстрировал глубокое уважение к традициям и высочайший уровень мастерства.

В номинации «Лучший кукловод» победила Кукольная компания Sky Bird (Гонконг, КНР) с постановкой «Традиция Китая» под руководством Чун Фей Ченга. Изящная работа с куклами в этом спектакле показала зрителям богатую и многогранную культуру Китая.

Особая награда за «Новаторский взгляд» была вручена Башкирскому Государственному театру кукол за экспериментальный спектакль «Шесть чувств», который был создан в тандеме режиссёров Надежды Беззубовой и Александра Верхоземского. Спектакль завоевал внимание жюри своим инновационным подходом к кукольному искусству и смелыми решениями.

Помимо основной конкурсной программы, в рамках фестиваля прошли мастер-классы и творческие встречи, которые стали важной платформой для обмена знаниями и опытом. Встречи, проведённые Куралай Ешмуратовой, Николозом Сабашвили и Евгением Ибрагимовым, вдохновили участников и дали новый импульс развитию кукольного искусства.