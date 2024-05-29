Аферисты получили тюремные сроки за обман дольщиков на 3,5 млрд в Алматы

Недвижимость, Мошенничество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Семеро обвиняемых в мошенничестве жителей Алматы приговорены к лишению свободы до 6 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на суд Алматы

Фото: Kazpravda.kz

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере рассмотрено в Алмалинском районном суде Алматы. На скамье подсудимых – семеро обвиняемых по части 4 пункта 2 уголовной статьи «Мошенничество». 

Директор ТОО – подсудимая К. вступила в преступный сговор с шестью подельниками, чтобы привлечь потенциальных покупателей на приобретение жилья в двух строящихся ЖК.

Однако разрешения на привлечение денег дольщиков у застройщика не было. Несмотря на это, подсудимым удалось вовлечь в эту аферу 150 лиц, потративших на приобретение квартир 3,5 млрд тенге. Органами следствия застройщик был признан потерпевшим по данному уголовному делу – ему пришлось полностью возместить обманутым дольщикам ущерб.

Далее на вырученные деньги подсудимые супруги К. и Ж. выкупили участок в Алматы. Под предлогом строительства ЖК были привлечены дольщики, хотя изначально строить данный ЖК не входило в их планы. К ним незаконно перешли деньги и имущество 7 потерпевших на сумму около 300 млн тенге. О возмещении материального вреда они договорились, подписав медиативное соглашение.

В суде подсудимые вину не признали, показав, что фактически желали реализовать квартиры. Потерпевший просил суд взыскать материальный ущерб с подсудимых, оставив вопрос назначения наказания на усмотрение суда. Сторона обвинения просила суд назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы.

Суд, признав семерых подсудимых виновными по ст. 190 ч.4 п.2 УК, назначил им наказание в виде лишения свободы от 5 лет до 6 лет 8 месяцев, с удовлетворением гражданского иска потерпевшего.

В качестве отягчающих обстоятельств у подсудимых К. и Р. был признан рецидив преступлений.

Приговор суда не вступил в законную силу.

#суд #долевое строительство #афера

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