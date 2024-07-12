Обратившийся в Конституционный суд пожизненно заключенный защитил свои права

Конституционный суд признал не соответствующим Конституции РК норму, касающуюся условно-досрочного освобождения (УДО) в случае, если наказание в виде смертной казни заменено лишением свободы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Осужденный за ряд тяжких и особо тяжких уголовных преступлений в 2003 году получил наказание в виде смертной казни с конфискацией имущества. Указом президента в 2007 году заявитель был помилован: смертную казнь заменили пожизненным лишением свободы.

Согласно одной из норм уголовного кодекса, УДО не применяется к тем, кому смертная казнь заменена лишением свободы в порядке помилования либо в связи с применением закона, отменяющего смертную казнь.

Осужденный заявил, что данная норма УК противоречит Конституции и ставит его в неравное положение по сравнению с отбывающими назначенное судом наказание в виде пожизненного лишения свободы и имеющими право на УДО по истечении 25 лет отбытия назначенного наказания.

КС рассмотрев данный вопрос, посчитал, что «дальнейшее сохранение такого ограничения в УК для определенной части осужденных к пожизненному лишению свободы не согласуется с этой нормой Конституции и поэтому рассматриваемый пункт подлежит признанию неконституционным». Таким образом, КС постановил «признать пункт 1 части 8 статьи 72 УК РК не соответствующим Конституции РК».

КС также рекомендовал судам обеспечить индивидуальный подход к каждому осужденному, надлежащую оценку его поведения и неукоснительное соблюдение требований и условий, предусмотренных нормами УК, УПК и УИК.

Отмечается, что предоставление такой возможности не означает безусловное освобождение осужденного к пожизненному лишению свободы, а применимо только в случае признания судом исправления осужденного и достижения других целей уголовного наказания, а также с учетом результатов выполнения прямо установленных законом условий.