Вчера представители министерств просвещения и науки и высшего образования проинформировали журналистов об итогах работы в уходящем году.
ПопулярноеВсе
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
Снегопад из детских желаний
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Мчится поезд под названием «Жизнь»
Последний турнир в уходящем году
Мелодии судьбы
Дед Мороз пришел и к ветерану
Мир знаний для особенных детей
Лидером остается «Номад»
В сердцах поколений
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Его звали Қожа
И рампы негасимый свет...
Там, где живет забота
Сто шагов к чистоте
Когда служба – общее дело
Путешествие по древнему Таразу
Два бойца – одинаковы с лица
Нацгвардия – кузница талантов
Следуй за мечтой!
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Важный выбор студентов
Информация о досрочной выплате январских пенсий в декабре – фейк
Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Плац-концерт прошел в честь юбилея Бауыржана Момышулы
Новоселье под Новый год
Вторая жизнь пластика
Набрал штрафов почти на миллион!
Труд – это шанс на новую жизнь
Лист ожидания – шанс на спасение
Более 50 новых миллиардеров появилось в 2025 году благодаря созданию ИИ
Время перезагрузки: каким будет год огненной лошади
Турнир высокого уровня
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Президент Ирана прибыл в Акорду
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]