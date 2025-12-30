О реализации госпрограмм и инициатив в среднем образовании рассказала первый вице-министр просвещения Майра Мелдебекова. Она напомнила, что в рамках национального проекта «Келешек мектептері» по всей стране ведется строительство 217 школ нового формата на более чем 460 тыс. ученических мест. Благодаря этому уже решены проблемы 69 трехсменных, 22 аварийных школ, а также дефицита мест более чем в ста организациях среднего образования.

– В 2025 году завершено строительство 141 школы на 214 тысяч ученических мест. Под реновацию попали 140 объектов, из которых 60 процентов расположены в сельской местности. Также модернизацию прошли более тысячи сельских школ. В соответствующих учебных заведениях проведен капитальный ремонт, обновлена материально-техническая база. Сельские школы обеспечены 1 196 современными предметными кабинетами, – сообщила она.

Отдельно спикер отметила сокращение очередей в детские сады. Напомним: по поручению Президента масштабировано ваучерное финансирование в данной сфере. Это значит, что на основе принципа «деньги следуют за ребенком» введен новый механизм распределения мест в дошкольных организациях.

– В нынешнем году на основе принципа «деньги следуют за ребенком» через масштабирование механизма ваучерного финансирования в регионах очередность в детские сады сократилась в два раза. В пилотном проекте приняли участие 5,6 тысячи дошкольных организаций, ваучеры выданы 788 тысячам детей. Такой подход сэкономил 21,8 миллиарда тенге бюджетных средств, которые были повторно направлены на выдачу новых ваучеров, – прокомментировала Майра Мелдебекова.

Она также затронула тему развития инклюзивного образования. По ее словам, доля организаций образования, в которых созданы условия для инклюзии, достигла 93,3%. В школах введена новая должность – индивидуальный помощник для детей с инвалидностью. Данная мера обеспечила физическое сопровож­дение 129 учащихся с особыми образовательными потребностями. На сегодня в организациях образования работают 3,8 тыс. педагогов-ассистентов, более 10 тыс. специальных педагогов.

Значительная работа, по словам первого вице-министра, проведена и по линии защиты прав ребенка. Во всех школах и колледжах реализуется антибуллинговая программа «Дос­болLike», проводятся уроки безопасности.

– По поручению Главы государства в 20 регионах открыты цент­ры психологической поддержки. С начала года в этих учреждениях была оказана помощь 35 тысячам детей и родителей. В структурах местных исполнительных органов появились новые подразделения – управления по защите прав детей. В настоящее время они работают в Актюбинской и Акмолинской областях, а также в городе Астане, – проинформировала Майра Мелдебекова.

В 2025-м получило развитие и дополнительное образование. Им охвачены 3,5 млн детей, то есть 90% школьников, из них 2,2 млн учащихся обеспечены бесплатными кружками и секциями, что на 10% выше по сравнению с прошлым годом.

Вице-министр науки и высшего образования Гулзат Кобенова рассказала представителям СМИ о том, что в этом году 210 тыс. выпускников сдали ЕНТ, и на сегодня в вузах страны обучаются более 724 тыс. студентов. Растут количество грантов и размер стипендии.

По ее словам, в этом учебном году 93 232 образовательных гранта, из них 77 084 – для бакалавриа­та, 13 229 – для магист­ратуры и 2 919 – для док­торантуры. Для повышения уровня высшего образования внедрена солидарная накопительная сис­тема «Келешек», нацеленная на формирование образовательного капитала с участием государства, фондов, родителей и банков. Причем государством предусмотрен единовременный стартовый капитал в размере 60 МРП. Накопленные средства можно направить на получение высшего образования либо на улучшение жилищных условий. На сегодня открыто около 133,9 тыс. вкладов.

Кроме того, размер стипендии для студентов бакалавриата увеличился в два раза по сравнению с 2020 годом. В 2025-м он составил 52 372 тенге, по педагогическим специальностям – 84 000 тенге.

Вице-министр науки и высшего образования проинформировала также о ходе реализации проектов по решению вопроса нехватки мест в общежитиях. По ее словам, с начала этого года уже введено в эксплуатацию 26 зданий на 8 757 мест.

В ближайшие дни будут открыты еще пять студенческих общежитий на 1 983 места. В целом с 2018 года дефицит мест сократился на 72,5%: с 61,4 тыс. в 2018⁄2019 учебном году до 16,9 тыс. в 2024⁄2025-м.

Также Гулзат Кобенова сообщила, что на сегодня налажено партнерство с 40 зарубежными высшими учебными заведения­ми, на территории Казахстана открыты 33 филиала иностранных вузов.

– Охвачены практически все регионы страны. Каждый из этих филиалов уникален, ибо учитывает региональные особенности нашей республики. В партнерстве с казахстанскими вузами они создают актуальные образовательные программы под потребности конкретной области. Благодаря этому растет интерес к отечественному высшему образованию, – отметила Гулзат Кобенова.