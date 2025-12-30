Образование: от школьной скамьи до студенчества

Итоги года
5
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Вчера представители министерств просвещения и науки и высшего образования проинформировали журналистов об итогах работы в уходящем году.

фото Игоря Бургандинова

О реализации госпрограмм и инициатив в среднем образовании рассказала первый вице-министр просвещения Майра Мелдебекова. Она напомнила, что в рамках национального проекта «Келешек мектептері» по всей стране ведется строительство 217 школ нового формата на более чем 460 тыс. ученических мест. Благодаря этому уже решены проблемы 69 трехсменных, 22 аварийных школ, а также дефицита мест более чем в ста организациях среднего образования.

– В 2025 году завершено строительство 141 школы на 214 тысяч ученических мест. Под реновацию попали 140 объектов, из которых 60 процентов расположены в сельской местности. Также модернизацию прошли более тысячи сельских школ. В соответствующих учебных заведениях проведен капитальный ремонт, обновлена материально-техническая база. Сельские школы обеспечены 1 196 современными предметными кабинетами, – сообщила она.

Отдельно спикер отметила сокращение очередей в детские сады. Напомним: по поручению Президента масштабировано ваучерное финансирование в данной сфере. Это значит, что на основе принципа «деньги следуют за ребенком» введен новый механизм распределения мест в дошкольных организациях.

– В нынешнем году на основе принципа «деньги следуют за ребенком» через масштабирование механизма ваучерного финансирования в регионах очередность в детские сады сократилась в два раза. В пилотном проекте приняли участие 5,6 тысячи дошкольных организаций, ваучеры выданы 788 тысячам детей. Такой подход сэкономил 21,8 миллиарда тенге бюджетных средств, которые были повторно направлены на выдачу новых ваучеров, – прокомментировала Майра Мелдебекова.

Она также затронула тему развития инклюзивного образования. По ее словам, доля организаций образования, в которых созданы условия для инклюзии, достигла 93,3%. В школах введена новая должность – индивидуальный помощник для детей с инвалидностью. Данная мера обеспечила физическое сопровож­дение 129 учащихся с особыми образовательными потребностями. На сегодня в организациях образования работают 3,8 тыс. педагогов-ассистентов, более 10 тыс. специальных педагогов.

Значительная работа, по словам первого вице-министра, проведена и по линии защиты прав ребенка. Во всех школах и колледжах реализуется антибуллинговая программа «Дос­болLike», проводятся уроки безопасности.

– По поручению Главы государства в 20 регионах открыты цент­ры психологической поддержки. С начала года в этих учреждениях была оказана помощь 35 тысячам детей и родителей. В структурах местных исполнительных органов появились новые подразделения – управления по защите прав детей. В настоящее время они работают в Актюбинской и Акмолинской областях, а также в городе Астане, – проинформировала Майра Мелдебекова.

В 2025-м получило развитие и дополнительное образование. Им охвачены 3,5 млн детей, то есть 90% школьников, из них 2,2 млн учащихся обеспечены бесплатными кружками и секциями, что на 10% выше по сравнению с прошлым годом.

Вице-министр науки и высшего образования Гулзат Кобенова рассказала представителям СМИ о том, что в этом году 210 тыс. выпускников сдали ЕНТ, и на сегодня в вузах страны обучаются более 724 тыс. студентов. Растут количество грантов и размер стипендии.

По ее словам, в этом учебном году 93 232 образовательных гранта, из них 77 084 – для бакалавриа­та, 13 229 – для магист­ратуры и 2 919 – для док­торантуры. Для повышения уровня высшего образования внедрена солидарная накопительная сис­тема «Келешек», нацеленная на формирование образовательного капитала с участием государства, фондов, родителей и банков. Причем государством предусмотрен единовременный стартовый капитал в размере 60 МРП. Накопленные средства можно направить на получение высшего образования либо на улучшение жилищных условий. На сегодня открыто около 133,9 тыс. вкладов.

Кроме того, размер стипендии для студентов бакалавриата увеличился в два раза по сравнению с 2020 годом. В 2025-м он составил 52 372 тенге, по педагогическим специальностям – 84 000 тенге.

Вице-министр науки и высшего образования проинформировала также о ходе реализации проектов по решению вопроса нехватки мест в общежитиях. По ее словам, с начала этого года уже введено в эксплуатацию 26 зданий на 8 757 мест.

В ближайшие дни будут открыты еще пять студенческих общежитий на 1 983 места. В целом с 2018 года дефицит мест сократился на 72,5%: с 61,4 тыс. в 2018⁄2019 учебном году до 16,9 тыс. в 2024⁄2025-м.

Также Гулзат Кобенова сообщила, что на сегодня налажено партнерство с 40 зарубежными высшими учебными заведения­ми, на территории Казахстана открыты 33 филиала иностранных вузов.

– Охвачены практически все регионы страны. Каждый из этих филиалов уникален, ибо учитывает региональные особенности нашей республики. В партнерстве с казахстанскими вузами они создают актуальные образовательные программы под потребности конкретной области. Благодаря этому растет интерес к отечественному высшему образованию, – отметила Гулзат Кобенова.

#итоги #Образование #школа

Популярное

Все
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
Снегопад из детских желаний
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Мчится поезд под названием «Жизнь»
Последний турнир в уходящем году
Мелодии судьбы
Дед Мороз пришел и к ветерану
Мир знаний для особенных детей
Лидером остается «Номад»
В сердцах поколений
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Его звали Қожа
И рампы негасимый свет...
Там, где живет забота
Сто шагов к чистоте
Когда служба – общее дело
Путешествие по древнему Таразу
Два бойца – одинаковы с лица
Нацгвардия – кузница талантов
Следуй за мечтой!
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Важный выбор студентов
Информация о досрочной выплате январских пенсий в декабре – фейк
Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Плац-концерт прошел в честь юбилея Бауыржана Момышулы
Новоселье под Новый год
Вторая жизнь пластика
Набрал штрафов почти на миллион!
Труд – это шанс на новую жизнь
Лист ожидания – шанс на спасение
Более 50 новых миллиардеров появилось в 2025 году благодаря созданию ИИ
Время перезагрузки: каким будет год огненной лошади
Турнир высокого уровня
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Президент Ирана прибыл в Акорду
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе

Читайте также

Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление…
Победы, звезды и рекорды: какие события порадовали казахста…
Что изменилось в экономике страны за год
Politico назвал лауреатов антинаград 2025 года

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]