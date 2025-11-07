Обрушение на стройке в Павлодаре – под завалом может быть человек

Происшествия
26
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Спасатели проводят поисковую операцию, работая в опасных условиях, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

После поступления информации об обрушении плиты перекрытия на строящемся объекте, на место оперативно прибыли силы и средства Департамента по ЧС – задействованы 20 сотрудников и шесть единиц техники.

Кроме того, специалисты применили дрон с тепловизором, поскольку, по предварительным данным, под завалами может быть человек. На месте развернут оперативный штаб, спасателями проводится разведка и разбор упавших конструкций.

В «скорой помощи» сообщили, что также выезжали на вызов – двоих мужчин доставили для осмотра в горбольницу №1, но после они были отпущены на амбулаторное лечение.

По факту ЧП уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ» Уголовного кодекса, прокомментировали в Департаменте полиции Павлодарской области.

В настоящее время для установления всех обстоятельств произошедшего проводится расследование, ход которого на контроле руководства Департамента.

