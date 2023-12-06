Общие планы братских народов

Мероприятия идут с участием министра культуры и информации РК Аиды Балаевой, которая провела несколько двусторонних встреч, где обсуждались перспективы культурно-гуманитарного сотрудничества между нашими странами. Одной из ключевых стала встреча с помощником Президента – руководителем отдела внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. В ней также принял участие посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

– Наш Президент уделяет особое внимание развитию взаимоотношений с Азербайджаном. Об этом свидетельствуют взаимные визиты глав государств. Парт­нерские отношения развиваются на высоком уровне, охватывая все сферы. Это связано с общим культурным наследием и родственными связями, основанными на сходстве языка, религии, обычаев и традиций. По поручению Касым-Жомарта Токаева в городе Физули завершается строительство Центра детского творчества имени Курмангазы. Это подарок казахского народа азербайджанскому, олицетворяю­щий дружбу и взаимную поддержку. Я уверена, что он станет символом братских отношений между двумя народами, – подчеркнула министр культуры и информации РК Аида Балаева.

– Страны Центральной Азии – приоритет и новые возможности для Азербайджанской Респуб­лики. Особый интерес для нас представляет кинематографический опыт Казахстана. Хорошее развитие у вас получила и мультипликация, особенно в тех направлениях, что связаны с историей и мифологией, – отметил в свою очередь Хикмет Гаджиев.

Аида Балаева поддержала инициативу Хикмета Гаджие­ва о проведении международного медиафорума. Стороны обсудили также вопросы транс­ляции казахстанских телеканалов «Balapan», «Хабар 24», «Qazaqstan» в сетях кабельных операторов Азербайджана, вещания в РК азербайджанского телеканала CBC TV.

Как сообщает пресс-служба МКИ, Аида Балаева провела встречу и с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли.

– Наши государства и народы успешно развивают взаимовыгодное сотрудничество, особенно в сфере культуры. Мы заинтересованы в усилении работы по созданию анимационных фильмов для детей, проведении мастер-классов для наших молодых художников с участием азербайджанских мастеров, исследовательских проектов, развитии научного туризма, культурного волонтерства, книгоиздания, – отметила министр.

В свою очередь Адиль Керимли поблагодарил Аиду Балаеву за насыщенную культурную программу, подготовленную для азербайджанского зрителя.

– У наших стран большое сходство культур, общие корни. Казахстан для нас – братская страна, и культурная сос­тавляющая является главной в развитии дружественных отношений. Мы также надеемся на сотрудничест­во в сфере кинематографии, включая совместное производство фильмов. В этом вопросе у вас накоплен хороший опыт. Азербайджан в числе тюркоязычных стран участвует в проекте по созданию анимационного фильма о Ходже Насреддине. Просим оказать содействие в организации съемок на территории Казахстана. У нас много и других хороших проектов. Но самый главный и важный – это Дни культуры Азербайджана в Казахстане, которые пройдут в 2024 году. Мы с нетерпением ждем этого, чтобы показать Казахстану культурное богатство нашей страны, – сказал министр культуры Азербайджана.

Аида Балаева передала минист­ру культуры проект Дорожной карты по взаимодействию между двумя странами, охватывающий сферы культуры, архивного дела, информации, гражданского общества, волонтерства и молодежной политики. В рамках данного документа стороны планируют тесно сотрудничать в организации культурных мероприятий, археологических исследований, создании общей платформы по обмену мнениями и информационными материалами по воп­росам охраны и использования объектов историко-культурного наследия и научно-реставрационным работам. Предусмотрены презентации книг народных писателей двух стран, перевод художественной литературы, реализация совместных медиапроектов, обмен анимационным, документальным и художественным контентом, лучшими волонтерскими практиками и проектами. Ряд мероприятий запланирован в сфере креативной индустрии.

Также состоялась встреча Аиды Балаевой с министром молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фаридом Гаибовым. Обсуждались перспективы сотрудничества в сфере молодежной политики. В частности, казахстанская сторона предложила проводить больше мероприятий по креативной индустрии, экологических акций, выставок. Это позволит активизировать обмен опытом и знаниями, а также развить творческий потенциал и предпринимательские навыки у молодежи.