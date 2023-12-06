Общие планы братских народов

Общество
1114
Рустам Алмазов

В Баку проходят Дни культуры Казахстана в Азербайджанской Республике.

фото пресс-службы МКИ

Мероприятия идут с участием министра культуры и информации РК Аиды Балаевой, которая провела несколько двусторонних встреч, где обсуждались перспективы культурно-гуманитарного сотрудничества между нашими странами. Одной из ключевых стала встреча с помощником Президента – руководителем отдела внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. В ней также принял участие посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

– Наш Президент уделяет особое внимание развитию взаимоотношений с Азербайджаном. Об этом свидетельствуют взаимные визиты глав государств. Парт­нерские отношения развиваются на высоком уровне, охватывая все сферы. Это связано с общим культурным наследием и родственными связями, основанными на сходстве языка, религии, обычаев и традиций. По поручению Касым-Жомарта Токаева в городе Физули завершается строительство Центра детского творчества имени Курмангазы. Это подарок казахского народа азербайджанскому, олицетворяю­щий дружбу и взаимную поддержку. Я уверена, что он станет символом братских отношений между двумя народами, – подчеркнула министр культуры и информации РК Аида Балаева.

– Страны Центральной Азии – приоритет и новые возможности для Азербайджанской Респуб­лики. Особый интерес для нас представляет кинематографический опыт Казахстана. Хорошее развитие у вас получила и мультипликация, особенно в тех направлениях, что связаны с историей и мифологией, – отметил в свою очередь Хикмет Гаджиев.

Аида Балаева поддержала инициативу Хикмета Гаджие­ва о проведении международного медиафорума. Стороны обсудили также вопросы транс­ляции казахстанских телеканалов «Balapan», «Хабар 24», «Qazaqstan» в сетях кабельных операторов Азербайджана, вещания в РК азербайджанского телеканала CBC TV.

Как сообщает пресс-служба МКИ, Аида Балаева провела встречу и с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли.

– Наши государства и народы успешно развивают взаимовыгодное сотрудничество, особенно в сфере культуры. Мы заинтересованы в усилении работы по созданию анимационных фильмов для детей, проведении мастер-классов для наших молодых художников с участием азербайджанских мастеров, исследовательских проектов, развитии научного туризма, культурного волонтерства, книгоиздания, – отметила министр.

В свою очередь Адиль Керимли поблагодарил Аиду Балаеву за насыщенную культурную программу, подготовленную для азербайджанского зрителя.

– У наших стран большое сходство культур, общие корни. Казахстан для нас – братская страна, и культурная сос­тавляющая является главной в развитии дружественных отношений. Мы также надеемся на сотрудничест­во в сфере кинематографии, включая совместное производство фильмов. В этом вопросе у вас накоплен хороший опыт. Азербайджан в числе тюркоязычных стран участвует в проекте по созданию анимационного фильма о Ходже Насреддине. Просим оказать содействие в организации съемок на территории Казахстана. У нас много и других хороших проектов. Но самый главный и важный – это Дни культуры Азербайджана в Казахстане, которые пройдут в 2024 году. Мы с нетерпением ждем этого, чтобы показать Казахстану культурное богатство нашей страны, – сказал министр культуры Азербайджана.

Аида Балаева передала минист­ру культуры проект Дорожной карты по взаимодействию между двумя странами, охватывающий сферы культуры, архивного дела, информации, гражданского общества, волонтерства и молодежной политики. В рамках данного документа стороны планируют тесно сотрудничать в организации культурных мероприятий, археологических исследований, создании общей платформы по обмену мнениями и информационными материалами по воп­росам охраны и использования объектов историко-культурного наследия и научно-реставрационным работам. Предусмотрены презентации книг народных писателей двух стран, перевод художественной литературы, реализация совместных медиапроектов, обмен анимационным, документальным и художественным контентом, лучшими волонтерскими практиками и проектами. Ряд мероприятий запланирован в сфере креативной индустрии.

Также состоялась встреча Аиды Балаевой с министром молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фаридом Гаибовым. Обсуждались перспективы сотрудничества в сфере молодежной политики. В частности, казахстанская сторона предложила проводить больше мероприятий по креативной индустрии, экологических акций, выставок. Это позволит активизировать обмен опытом и знаниями, а также развить творческий потенциал и предпринимательские навыки у молодежи.

#сотрудничество #РК #Баку #дни культуры

Популярное

Все
Судебная система в контексте реформ
Сыграем против Криштиану?
Ушел в Интернет. Будет не скоро
Уютная зимовка, теплый қоржын-үй
Розовые розы и «Тойoта-Королла»
Ставка на своих воспитанников
Фестивальное движение: зачем и для кого?
Бауыржан Ракишев: для нас важен каждый стук сердца
Спешат на помощь
Учим играючи
Методом языкового погружения
Ученые-археологи из Казахстана и России доказывают, что Великий шелковый путь лежал через Мангистау
Что мы можем сделать для страны?
Решен часто поднимаемый инвесторами вопрос – Смаилов
4 км шли по следам обуви грабителя полицейские ЗКО
Предел на право
Школьного учителя обвинили в развращении двух учеников в Кызылорде
О новом инвесторе "АрселорМиттал Темиртау" рассказал Шарлапаев
Мужчина напал на девочку в Семее – в полиции рассказали подробности инцидента
Выпускница стипендии «Болашак» преподает в сельской глубинке
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Бывшему высокопоставленному полицейскому заменили штраф на заключение в Актюбинской области
Когда начисляется штраф должникам за проезд по платным дорогам
За хулиганство со стрельбой в многоэтажке дали реальный срок жителю ВКО
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Транссексуала-иностранца выявили в притоне в Атырау
У ФК "Актобе" новый тренер
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
Президент принял участие в церемонии подписания ряда соглашений
Токаев провел переговоры с министром инвестиций ОАЭ
Двое казахстанцев сыграют в основной сетке юниорского Aus Open
Черных старателей с золотом на 130 млн тенге задержали в Степногорске
ЦАХАЛ подтвердил гибель пятерых заложников в плену ХАМАС
Уроки психологии. О чувстве собственного достоинства
Гол Тагыбергена признан лучшим в отборочном цикле Евро-2024
Состоялась жеребьевка группового этапа Euro-2024
Построить ветроэлектростанцию в области Жетысу хотят Казахстан и ОАЭ
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению

Читайте также

МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родс…
Арестован глава департамента экологии ВКО
Партия AMANAT станет кузницей кадров для женщин-лидеров
Испанский казах ищет биологическую мать в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]