В ходе обсуждения было отмечено, что с 2021 года на ОДАМ систематически проводятся лесомелиоративные мероприятия с целью стабилизации экологической ситуации в регионе. За это время работами охвачен 1 млн га территории: посеяно 3 223,4 тонны семян саксаула и галофитных кустарников, высажено 53,2 млн саженцев саксаула.

По итогам совещания, как сообщается на сайте Министерства экологии и природных ресурсов, министр поручил научным специалистам КазНИЛХА им. А. Н. Букейхана осуществлять научное сопровождение работ, проводимых на осушенном дне Аральского моря, Кызылординской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира – осуществлять контроль за посадочными работами.

Кроме того, Комитету лесного хозяйства и животного мира поручено обеспечить своевременное и качественное выполнение работ на осушенном дне Аральского моря в соответствии с поручениями Главы государства.