Обсуждены проблемы Арала Статьи,По существу 22 января 2026 г. 7:20 3 Лилия Мухитова Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев провел рабочее совещание, посвященное ходу работ на осушенном дне Аральского моря (ОДАМ). фото с сайта Министерства экологии и природных ресурсов РК В ходе обсуждения было отмечено, что с 2021 года на ОДАМ систематически проводятся лесомелиоративные мероприятия с целью стабилизации экологической ситуации в регионе. За это время работами охвачен 1 млн га территории: посеяно 3 223,4 тонны семян саксаула и галофитных кустарников, высажено 53,2 млн саженцев саксаула. По итогам совещания, как сообщается на сайте Министерства экологии и природных ресурсов, министр поручил научным специалистам КазНИЛХА им. А. Н. Букейхана осуществлять научное сопровождение работ, проводимых на осушенном дне Аральского моря, Кызылординской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира – осуществлять контроль за посадочными работами. Кроме того, Комитету лесного хозяйства и животного мира поручено обеспечить своевременное и качественное выполнение работ на осушенном дне Аральского моря в соответствии с поручениями Главы государства. #экология #совещание #Арал #Ерлан Нысанбаев