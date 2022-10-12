Объявлена дата коронации Карла III

Букингемский дворец заявил, что коронация Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве, при этом вместе с новым монархом в качестве королевы-консорта будет коронована его супруга Камилла, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС.

Карл III стал королем в момент смерти его матери Елизаветы II, однако коронация станет символическим началом его правления.

Коронация станет первой подобной церемонией в Великобритании за почти 70 лет. В последний раз британского монарха короновали в июне 1953 года, когда на трон взошла Елизавета II.

Букингемский дворец дал понять, что в церемонии коронации будут сочетаться как древние, так и современные мотивы. В его заявлении сказано, что она «будет укоренена в давних традициях», но также «отразит сегодняшнюю роль монарха и будет устремлена в будущее».

Одновременно с Карлом будет коронована и его супруга, королева-консорт Камилла, однако в ее случае церемония будет значительно проще.

Король Карл будет коронован в возрасте 74 лет и станет самым пожилым новым британским монархом. Вот уже более 900 лет коронации проводятся в Вестминстерском аббатстве.