Ею стала молодой дизайнер Дария Куатжан из Талдыкоргана
В битве за корону участницы продемонстрировали красоту, грацию, пластику, высокий интеллект и знания национальных традиций, сообщает Kazpravda.kz
Итоговые результаты голосования опубликовали на официальной странице проекта в Instagram. Дария Куатжан одержала победу в финале конкурса, заручившись поддержкой 26 376 голосов. Второе место досталось Диане Кырым, которая завоевала симпатии 13 160 зрителей. Дарига Рахым заняла третье место, получив 11 045 голосов.
По словам организаторов, «Қазақ Аруы» — больше, чем конкурс красоты. Это культурная платформа, где национальные ценности встречаются с современными трендами. Здесь рождается образ казахской девушки XXI века: образованной, уважительно относящейся к своей культуре и уверенно смотрящей в будущее.
«С 2011 года «Қазақ Аруы» стал символом женственности, интеллекта и прогресса. Более 15 лет он вдохновляет молодежь, поддерживает язык и традиции, развивает патриотизм и показывает всему миру красоту казахской культуры. Создатель проекта — Баян Алагузова, которая превратила идею в национальный символ и дала конкурсy голос, узнаваемый во всём Казахстане», — говорится в публикации.