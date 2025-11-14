Фото: instagram.com/qazaq_aruy_official/

В битве за корону участницы продемонстрировали красоту, грацию, пластику, высокий интеллект и знания национальных традиций, сообщает Kazpravda.kz

Итоговые результаты голосования опубликовали на официальной странице проекта в Instagram. Дария Куатжан одержала победу в финале конкурса, заручившись поддержкой 26 376 голосов. Второе место досталось Диане Кырым, которая завоевала симпатии 13 160 зрителей. Дарига Рахым заняла третье место, получив 11 045 голосов.

По словам организаторов, «Қазақ Аруы» — больше, чем конкурс красоты. Это культурная платформа, где национальные ценности встречаются с современными трендами. Здесь рождается образ казахской девушки XXI века: образованной, уважительно относящейся к своей культуре и уверенно смотрящей в будущее.