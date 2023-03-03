"Очистка" денег от "порчи" привела к исчезновению всех сбережений жительницы СКО

В Северо-Казахстанской области аферистка «очистила» деньги пенсионерки от «порчи», лишив ее 270 тысяч тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Односельчанка пожилой жительницы Тайыншинского района СКО поблагодарила через Facebook полицейских за раскрытие мошенничества.

80-летняя жительница села Келлеровка стала жертвой мошенницы в начале февраля. Незнакомая женщина зашла к ней в дом и, завязав разговор, убедила пенсионерку в том, что ее возрастные болезни – результат порчи.

Проведя ряд бессмысленных, но внешне эффектных действий, которые якобы должны были снять порчу, мошенница сказала, что заодно необходимо очистить деньги.

Бабушка дала ей в руки всю накопленную наличность – около 270 тысяч тенге. Впоследствии, пересчитывая деньги, она обнаружила, что сумма стала меньше, и обратилась в полицию.

Сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что мошенница заменила деньги доверчивой североказахстанки на пачку сувенирных купюр.

«При просмотре записей камер видеонаблюдения внимание оперативников привлекла черная Skoda Octavia. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержана 50-летняя жительница Костаная, ранее судимая за аналогичные преступления. В настоящее время материалы дела переданы в суд по уголовной статье «Мошенничество». Просим всех людей разъяснять одиноко проживающим пожилым родственникам опасность мошенничества – как бесконтактного, так и с использованием различных «ритуалов», – предостерег начальник отдела полиции района Нурлыжан Актанов.