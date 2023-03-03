"Очистка" денег от "порчи" привела к исчезновению всех сбережений жительницы СКО

В Северо-Казахстанской области аферистка «очистила» деньги пенсионерки от «порчи», лишив ее 270 тысяч тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Односельчанка пожилой жительницы Тайыншинского района СКО поблагодарила через Facebook полицейских за раскрытие мошенничества.
80-летняя жительница села Келлеровка стала жертвой мошенницы в начале февраля. Незнакомая женщина зашла к ней в дом и, завязав разговор, убедила пенсионерку в том, что ее возрастные болезни – результат порчи.
Проведя ряд бессмысленных, но внешне эффектных действий, которые якобы должны были снять порчу, мошенница сказала, что заодно необходимо очистить деньги.
Бабушка дала ей в руки всю накопленную наличность – около 270 тысяч тенге. Впоследствии, пересчитывая деньги, она обнаружила, что сумма стала меньше, и обратилась в полицию.
Сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что мошенница заменила деньги доверчивой североказахстанки на пачку сувенирных купюр.
«При просмотре записей камер видеонаблюдения внимание оперативников привлекла черная Skoda Octavia. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержана 50-летняя жительница Костаная, ранее судимая за аналогичные преступления. В настоящее время материалы дела переданы в суд по уголовной статье «Мошенничество». Просим всех людей разъяснять одиноко проживающим пожилым родственникам опасность мошенничества – как бесконтактного, так и с использованием различных «ритуалов», – предостерег начальник отдела полиции района Нурлыжан Актанов.