Одаренных детей будут обучать по «Болашаку»

На рабочей группе по законопроекту в Мажилисе принята норма о поддержке одарённых детей — победителей международных олимпиад и научных проектов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Теперь победители международных олимпиад и конкурсов научных проектов, соотвествующие требованиям программы, смогут обучаться по программе «Болашак» на уровне бакалавриата.

Мажилисмен пояснил, что ранее «Болашак» покрывал обучение только на магистратуре и докторантуре.

«Это, в принципе, нормально, но оставались вопросы по победителям международных олимпиад. Топовые зарубежные университеты сразу предлагают им гранты на бакалавриат, и, соответственно, они уезжали за границу. На том этапе мы не могли предложить аналогичной поддержки, из-за чего нередко теряли таких ребят, которые не только обучались за границей, но и оставались там после учёбы», – отметил он.

Теперь эта ситуация изменится.