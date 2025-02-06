Одежда, обувь и авто в Казахстане подорожали самыми высокими темпами в ЕАЭС - аналитики

А с продовольствием, на взгляд исследователей, все сравнительно неплохо

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам 2024 года (декабрь к декабрю) непродовольственные товары в РК в среднем подорожали на 8,3%, что стало самым значительным показателем в Евразийском экономическом союзе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DATA HUB

Из подробной разбивки по товарам, опубликованной ЕЭК, следует, что у нас подорожание сразу по ряду непродовольственной продукции оказалось самым заметным среди стран ЕАЭС.

Одежда и белье в РК прибавили в цене 9,9%, тогда как средние темпы по ЕАЭС – 4,1%.

Обувь в Казахстане за год подорожала на 11,4%, средние темпы по ЕАЭС – 4,8%. По детской обуви разрыв еще больше: у нас получилось 13,3%, по объединению – 3,6%.

Ткани для казахстанских потребителей стали дороже на 8,0%, показатель по ЕАЭС в среднем – 3,5%.

Легковые авто у нас прибавили в цене 6,4%, в среднем по ЕАЭС – 3,3%. При этом из пятерки стран объединения в трех – Армении, Беларуси, Кыргызстане – машины за год вообще несколько подешевели.

Мебель подорожала в РК на 10,2%, по ЕАЭС – на 6,9%.

Подорожание телевизоров в Казахстане, рассчитанное официальной статистикой, и вовсе выглядит аномальным: у нас рост цен 37,5%, по ЕАЭС – 5,3%. Правда, с ТВ может быть не все очевидно: весной экспериментальная статистика БНС показывала по этой статье сильное отличие от традиционной.