Одежда, обувь и авто в Казахстане подорожали самыми высокими темпами в ЕАЭС - аналитики

Статистика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

А с продовольствием, на взгляд исследователей, все сравнительно неплохо

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам 2024 года (декабрь к декабрю) непродовольственные товары в РК в среднем подорожали на 8,3%, что стало самым значительным показателем в Евразийском экономическом союзе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DATA HUB

Из подробной разбивки по товарам, опубликованной ЕЭК, следует, что у нас подорожание сразу по ряду непродовольственной продукции оказалось самым заметным среди стран ЕАЭС. 

Одежда и белье в РК прибавили в цене 9,9%, тогда как средние темпы по ЕАЭС – 4,1%. 

Обувь в Казахстане за год подорожала на 11,4%, средние темпы по ЕАЭС – 4,8%. По детской обуви разрыв еще больше: у нас получилось 13,3%, по объединению – 3,6%. 

Ткани для казахстанских потребителей стали дороже на 8,0%, показатель по ЕАЭС в среднем – 3,5%. 

Легковые авто у нас прибавили в цене 6,4%, в среднем по ЕАЭС – 3,3%. При этом из пятерки стран объединения в трех – Армении, Беларуси, Кыргызстане – машины за год вообще несколько подешевели.  

Мебель подорожала в РК на 10,2%, по ЕАЭС – на 6,9%. 

Подорожание телевизоров в Казахстане, рассчитанное официальной статистикой, и вовсе выглядит аномальным: у нас рост цен 37,5%, по ЕАЭС – 5,3%. Правда, с ТВ может быть не все очевидно: весной экспериментальная статистика БНС показывала по этой статье сильное отличие от традиционной.

«Довольно ощутимый отрыв у нас получился с подорожанием услуг ж/д транспорта (в Казахстане – 24,9% декабрь к декабрю ЕАЭС в целом – 12,1%) и с услугами связи (у нас – 16,8%, в объединении в среднем – 8,1%). Ну а с продовольствием зато все сравнительно неплохо. Товары, данные по которым приводит ЕЭК, у нас в основном дорожали медленнее, чем у других. Даже с картошкой, которая в Казахстане прибавила в цене ощутимые 37,7%, у нас дела оказались получше: в РФ, к примеру, продукт за год подорожал двукратно», – отметили исследователи.

#Казахстан #цены #ЕАЭС #анализ

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