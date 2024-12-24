Один из самых активных вулканов в мире извергается на Гавайях

В мире , Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В последний раз извержение на Килауэа фиксировали в июне 2023 года

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По информации Scripps News, на Гавайях произошло извержение одного из самых мощных вулканов в мире, который называется Килауэа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Извержение началось рано утром в понедельник, 23 декабря, по местному времени (вечером по времени Астаны).

На кадрах с камеры, расположенной у жерла вулкана, видно, как в воздух поднимается гейзер лавы, высота которого в самой высокой точке достигает более 80 метров.

В начале года извержение вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии стало самым серьезным с января 1973 года. Тогда по меньшей мере три жилых дома были покрыты лавой, поток которой подступил вплотную еще к нескольким жилым строениям. Извержение вулкана, находящегося на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии, началось утром 14 января. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. По информации RUV, жители Гриндавика были эвакуированы.

В августе в Исландии начал извержение вулкан Сундхнукур. В районе вблизи вулкана объявили частичную эвакуацию. Извержение началось в ряду кратеров Сундхнукур на полуострове Рейкьянес после сильного землетрясения. 

В ноябре новое извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес. Тогда служба гражданской обороны объявила чрезвычайное положение в связи с извержением вулкана и власти приняли решение об эвакуации города Гриндавик и знаменитого геотермального спа-комплекса «Блю-Лагун». 

На исландской территории расположено 33 активные вулканические системы. С 2021 года полуостров Рейкьянес стал свидетелем нескольких извержений: в марте 2021 года, в августе 2022 года, а также в июле 2023 года, и в январе, марте, мае и августе 2024 года.

#вулкан #Гавайи #Килауэа

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