Фото: акимат Нур-Султана
Транспорт , Общество
Один из центральных проспектов частично перекрыли из-за ремонта в Нур-Султане

Две улицы частично перекрыли в Нур-Султане из-за ремонта дорог, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Автомобильное движение частично перекрыли по проспекту Кабанбай батыра и улице Ш. Косшыгулулы из-за среднего ремонта дорог.

«Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана по согласованию с управлением административной полиции ДП Нур-Султана в целях обеспечения безопасности дорожного движения уведомляет о начале работ по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра и по улице Ш. Косшыгулулы», – говорится в сообщении ведомства.

В связи с чем с 25 апреля по 5 мая по проспекту Кабанбай батыра и с 23 апреля по 25 мая по улице Ш. Косшыгулулы частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от Коргалжинского шоссе до улицы Сарайшык и от улицы К. Кумисбекова до улицы Ш. Бейсековой.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

В управлении приносят свои извинения за доставленные неудобства и призывают горожан с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ.

 

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