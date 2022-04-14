Судя по результатам регионального социологического мониторинга, проведенного КИСИ в феврале, маслихатам доверяет менее половины респондентов – 45,5%. Мы попросили экспертов высказаться о причинах недоверия, а также о том, помогут ли переломить ситуацию предложенные Президентом страны изменения избирательного процесса и реформы, нацеленные на децентрализацию власти.

Жанар Тулиндинова, политолог

Как показывают опросы общест­венного мнения, госорганы, непосредственно работающие с населением, – акиматы, полиция – имеют наименьший уровень авторитета. И это вполне объяс­нимо: ничто так не подрывает доверие, как общение с некомпетентными сотрудниками. Причем один «несведущий» полицейский или чиновник может испортить имидж всей структуры.

На мой взгляд, следует трезво оценивать перспективы развития местного самоуправления с учетом того, что общество пока слабо готово к самоорганизации.

Наглядный пример того, насколько эффективны институты самоуправления, – реформа по внедрению объединений собст­венников имущества. Предполагалось, что ОСИ станут мини-моделью, базовым элементом института самоорганизации и самоуправления.

Однако реформа показала ряд проблем. Да, с одной стороны, общество устало от низкого качества услуг КСК, с другой – жильцы оказались не готовы к тому, чтобы взять ответственность на себя. В результате инициативу захватили не самые ответственные члены общества, стоимость услуг по управлению имуществом кратно возросла, а их качество осталось прежним, если не ухудшилось.

Если масштабировать ситуацию с ОСИ на населенные пунк­ты, то можно понять, какие это несет риски. К примеру, на уровне выборов акима района, где уже есть и ощутимые бюджеты, и значимые полномочия. Где гарантия, что будет избран самый достойный кандидат, а не тот, кто сконцент­рировал в своих руках ресурсы?

Реформу местного самоуправления непродуктивно насаждать сверху. Можно написать концепции, принять законы, руководст­вуясь благими намерениями. Однако пересаживание заимствованных, причем, как правило, по западному образцу, моделей самоуправления не работает.

Неформальные институты – самые действенные, и при этом их сложно создавать по указке сверху. Мы – недавно урбанизировавшаяся нация. Причем процесс урбанизации сопровождается в нашем обществе сломом традиционных институтов и связей. Аул как институт организации социальных связей остался в прошлом, а новые формы общежития в городской среде еще не сформировались.

Главные условия для развития местного самоуправления – сильное гражданское общество, минимизация коррупции, возможность диалога между людьми и высокий уровень их культуры. Пока наше общество не соответствует этим условиям. Да, есть запрос на перемены, усталость населения от неэффективности местной власти. Но готовы ли люди брать ответственность на себя – большой вопрос.

Простой и уже набивший оскомину пример: все нормативно-правовые акты перед принятием публикуются на сайте «Открытые НПА». У самых громких и резонансных законов – пару сотен просмотров, десяток комментариев и 2–3 скачивания. Инертность общества, его безразличие влияют на качество и эффективность госуправления.

Поскольку в рамках предложенной Президентом политической модернизации маслихаты выступают ключевым звеном местного самоуправления, то большое значение имеет изменение принципов их формирования. Внедрение мажоритарной избирательной сис­темы на выборах позволит ввести в представительные органы узнаваемые лица и закрепить их персональную ответственность за предвыборные обещания.

Избрание по пропорциональному принципу несколько выхолостило коммуникации между населением и депутатами. В то же время очевидно: если люди избирают конкретного человека, то во время кризиса они знают, с кого спрашивать. Поэтому я приветствую возврат к мажоритарной системе на выборах в маслихаты.

Также убеждена, что в маслихаты нужно привлекать больше гражданских активистов. Сегодня в них преобладают представители местной элиты. Это опытные управленцы, которые знают проб­лемы региона, умеют распоряжаться бюджетами. Однако без неформальных лидеров не может сложиться полноценный маслихат, поскольку депутаты должны быть на передовой коммуникаций с населением.

Процесс политической модернизации запущен. Не следует ожидать быстрых побед, поскольку наполнение новых и модернизированных политических институтов требует масштабных изменений, прежде всего в общест­венном сознании, достижения определенного уровня политической культуры, формирования сильного гражданского общества. Только при этих условиях институты будут заполняться реальным содержанием, не станут имитационными.

Нужно повышать политическую культуру населения через образование, просвещение и регулярные демократические процедуры. В том числе для этого создаются такие проекты, как организованная при поддержке Сената Школа аналитики. Можно создавать отдельные образовательные проекты для депутатов маслихата.

У граждан должны быть механизмы воздействия на процесс принятия решений. И когда появится возможность реализовывать свои гражданские права, тогда и вырастут настоящие лидеры новой формации.