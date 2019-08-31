Один погибший и трое пострадавших при взрыве в Алматинской области
На месте взрыва в цехе по производству газобетонных блоков в Алматинской области обнаружено тело погибшего мужчины, еще три человека госпитализированы с различными травмами, передает Kazpravda.kz.
Как сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК, сообщение о взрыве в цехе по производству газобетонных блоков в селе Райымбек Карасайского района поступило на пульт оперативного дежурного ДЧС Алматинской области 31 августа в 12:22.
"В процессе производства газобетона под высоким давлением прорвало автоклав с последующим взрывом и частичным разрушением цеха. В результате взрыва часть дымоходной трубы упала на территорию частного жилого сектора. На месте взрыва обнаружено тело мужчины, 1961 года рождения", – уточнил официальный представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.
С места происшествия с различными травмами доставлены в районную больницу трое пострадавших.
Взрывом повреждены автомашины Mercedes-Benz ML 300 и Toyota Avensis, находившиеся вблизи цеха.