«Один я не справился бы»

Еркин Ахметов – обычный парень из Шахтинска. Ответственный, скромный, работящий. Отучившись в колледже на связиста, он работал по специальности, а потом решил сменить сферу деятельности. Ни его дед, ни отец к горняцкому делу отношения не имели. А вот Еркин решил посвятить себя шахтерскому труду, тем более что рядом с его городком находятся несколько угольных предприятий. К тому же парень обзавелся семьей, и нужно было обеспечивать супругу и двух малышек-дочерей, а на шахте хорошо платят.

– Сначала я пошел на курсы по профпереподготовке, отучился на подземного горнорабочего, а потом устроился на шахту «Казахстанская». Она находится рядом с Шахтинском. Удобно было добираться, – рассказывает корреспонденту «Казправды» 33-летний горняк Еркин Ахметов. – Я понимал, что в шахте работа опас­ная. Но куда деваться, когда у тебя семья, дети? У них должно быть все не хуже, чем у других.

Пробыв несколько лет горнорабочим, Еркин выучился на проходчика. Это уже, можно сказать, карьерный рост: и специальность престижнее, и зарплата выше. Парень отработал под землей шесть лет, сдружился с коллективом и не собирался уходить. Мысли об увольнении не возникли даже летом 2023 года, когда на шахте «Казахстанская» произошло ЧП. Тогда в выработке вспыхнул подземный пожар и случился взрыв, который унес жизни пятерых горняков.

После аварии работу шахты «Казахстанская» приостановили, а ее сотрудников распределили по другим объектам компании «АрселорМиттал Темиртау», которая тогда владела угольными предприятиями. Бригаду Еркина Ахметова отправили в Караганду на шахту имени Костенко. Она считалась одной из самых безопас­ных: за годы независимости здесь не было ни одной аварии. И вот в октябре прошлого года здесь произошел взрыв, в результате которого погибли 46 горняков. В ту злополучную смену Еркин был на работе, но остался жив.

Прошел год, но он помнит все, что произошло в ночь аварии на шахте. Помнит, как потух свет в выработке, как он надел самоспасатель и пошел к стволу вместе с товарищами из своей бригады – Русланом Зиякаевым и Владимиром Мирау. По дороге они натолкнулись на шахтера, который лежал на земле без сознания. Товарищи хотели его поднять и понести, но не смогли. Горняк был слишком тяжелый.

– Я прошел еще немного, встретил группу других шахтеров и позвал их на помощь. Вместе нас было человек 15, – вспоминает Еркин Ахметов. – Мы одели пострадавшему самоспасатель, положили его на деревянный трап, который нашли неподалеку, и понесли. Четыре человека стояли с одной стороны и столько же – с другой. Мы шли до ствола около километра, меняя друг друга. Было тяжело идти. В шахте же нет ровных дорог – везде рельсы, ямы, лужи. Меня тошнило, болела голова, но я не придавал этому значения. Думал, что это от стресса, а оказалось отравление шахтными газами.

Шахтера, который был без сознания, удалось спасти. Им оказался 50-летний горнорабочий Кайрат Баядылов. Его подняли на поверхность и отвезли в больницу. Там же оказался и Еркин. Врачи диагностировали у него поражение головного мозга из-за нехватки кислорода и отравления шахтными газами. Проходчик две недели провел в больнице, а потом его отправили долечиваться домой. К сожалению, та авария нанесла непоправимый урон здоровью Еркина Ахметова. Ему дали вторую группу инвалидности.

– Знаете, до того взрыва я никогда не боялся спускаться в шахту. А теперь опасаюсь, – признается наш герой. – Да и здоровье уже не позволяет.

Надо сказать, что геройский поступок горняка не остался незамеченным. В октябре, перед празднованием Дня Республики, Глава государства вручил проходчику Еркину Ахметову медаль «Ерлігі үшін» («За мужество»). Для этого его специально приглашали в Акорду.

Шахтер не считает, что совершил геройский поступок. Он убежден, что так поступил бы любой горняк. Ведь каждый понимает, что на месте пострадавшего может оказаться сам. И в этот момент хочется, чтобы товарищ подставил свое крепкое плечо.

– Я волновался, когда Президент вручал мне награду, – говорит горняк. – Если честно, был удивлен, что медаль получил только я. Люди могут подумать, будто забрал себе всю славу. А я об этом даже не думал. Только хотел спасти человека. Понимаете, один бы я не справился. Мы бы втроем с парнями из моей бригады Кайрата не подняли, он килограммов 120 весит. Его спасение – это заслуга многих людей.